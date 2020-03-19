Як в Україні не платити оренду через карантин: з'явилася відповідь юриста

Українському бізнесу стало простіше отримати довідку про форс-мажор через карантин – завдяки закону, що ухвалила Рада. Але домогтися за її допомогою, наприклад, скасування плати за оренду, буде непросто.
Визнавати карантин обставиною непереборної сили та видавати довідки про це буде Торгово-промислова палата (ТПП), сказано в матеріалі UBR.
При цьому там перевірятимуть, чи дійсно карантин унеможливив виконання конкретних зобов'язань однієї сторони перед іншою.
Оренда для бізнесу
Які є нюанси
У публікації відзначають, що є важливий нюанс: наразі карантин введено для деяких видів діяльності, наприклад, роботи ТРЦ або непродовольчих магазинів, транспорту. Для інших видів існують лише рекомендації про переведення співробітників на віддалений режим роботи, і фактично компанії ухвалюють рішення самостійно.
"Можна говорити, що тепер з'явилася можливість взяти довідку про форс-мажор, але вона все одно вимагає проходження певного процесу і фіксації фактів. Більш того, це також залежить від тексту самого договору і того, наскільки коректно викладено положення про форс-мажор. Очевидно, що без допомоги кваліфікованих юристів такий процес може бути досить складним", – прокоментував партнер юрфірми ETERNA LAW Артем Кузьменко.
Чи можна за допомогою довідки не платити оренду
За словами юристів, це залежить від конкретної сфери діяльності і чи потрапила така сфера під карантин, а також від положень договору оренди та причинно-наслідкового зв'язку – чи призвів карантин до неможливості виконати зобов'язання.
"У випадку, наприклад, з орендою, скоріше не доводиться говорити про можливість звільнення від сплати, а скоріше про її перенесення або зниження. У будь-якому випадку кожен договір і ситуація унікальні і необхідно виходити з конкретних положень і позиції", – сказав Кузьменко.
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