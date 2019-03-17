Тимошенко: Я зможу підписати нову програму з МВФ, що враховуватиме зниження цін на газ

Новий президент зможе підписати з МВФ нову програму фінансування, яка не передбачатиме захмарних тарифів.

У цьому запевнила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "ICTV", коментуючи питання про угоду України з Фондом, яка вимагає підняти ціну на газ до ринкової, передає прес-служба "Батьківщини".

"Я працювала з МВФ, будучи прем’єр-міністром, не один раз. І я переконана, що ми працюватимемо гармонійно, нормально і на благо України. Я зможу з ними підписати нову програму, яка не передбачає якихось речей, пов’язаних з нелогічним встановленням тарифів", – заявила лідер "Батьківщини".

Голова партії нагадала також, що нещодавно Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що ціна на газ встановлена необґрунтовано і незаконно. Команда Юлії Тимошенко два роки судилася з владою, щоб довести це.

"Суд визнав, що тарифи встановлені незаконно, несправедливо і вони завищені. У мене є рішення суду і МВФ не зможе проти нього йти", – переконана політик.

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила, що ціна на газ після виборів буде знижена вдвічі, а український газ буде спрямовано на потреби населення та бюджетної галузі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента України.

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