Тимошенко: Я зможу підписати нову програму з МВФ, що враховуватиме зниження цін на газ

Новий президент зможе підписати з МВФ нову програму фінансування, яка не передбачатиме захмарних тарифів.
У цьому запевнила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "ICTV", коментуючи питання про угоду України з Фондом, яка вимагає підняти ціну на газ до ринкової, передає прес-служба "Батьківщини".
"Я працювала з МВФ, будучи прем’єр-міністром, не один раз. І я переконана, що ми працюватимемо гармонійно, нормально і на благо України. Я зможу з ними підписати нову програму, яка не передбачає якихось речей, пов’язаних з нелогічним встановленням тарифів", – заявила лідер "Батьківщини".
Голова партії нагадала також, що нещодавно Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що ціна на газ встановлена необґрунтовано і незаконно. Команда Юлії Тимошенко два роки судилася з владою, щоб довести це.
"Суд визнав, що тарифи встановлені незаконно, несправедливо і вони завищені. У мене є рішення суду і МВФ не зможе проти нього йти", – переконана політик.
Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила, що ціна на газ після виборів буде знижена вдвічі, а український газ буде спрямовано на потреби населення та бюджетної галузі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента України.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".