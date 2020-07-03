Яценюк: жоден уряд не зможе знизити тарифи в Україні

Тарифи на комунальні послуги не зможе знизити жоден уряд, оскільки це залежить від світової кон'юнктури.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014–2016 років Арсеній Яценюк у п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Кожен уряд, який приходить, бере яке на себе зобов'язання? "Ми зменшимо тарифи". Тільки одна невелика проблема: уряд не зменшує і не збільшує тарифи. Тарифи залежать виключно від світової кон'юнктури", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Україні істотно зросли курси євро і долара. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія.