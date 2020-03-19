Японський банк передбачив падіння цін на нафту нижче нуля

Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче нуля. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться і виробника доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.

Аналітики банку вважають, що падіння світових цін на нафту на 50% за три тижні і в 2,6 рази з початку року – це ще не всі біди, які випали її виробникам, пише Finanz.ru.

Ціни на нафту

За оцінкою банку, поставки нафти в світі можуть перевищити попит на 15 млн барелів на добу. Це 7 супертанкерів в день і кожен сьомий барель, який отримують із надр.

При цьому загальна ємність світових сховищ становить приблизно 1 мільярд барелів. Таким чином, вони можуть бути заповнені вщерть за два-три місяці.

Goldman Sachs оцінює надлишок нафти скромніше – в 6-8 млн барелів на добу. У цьому випадку заповнення резервуарів під зав'язку може зайняти до півроку.

"Американські сховища – як комерційні, так і державні – заповнені наполовину і, за оцінкою Mizuho, їх ємність буде вичерпана за 10 тижнів. В такому сценарії нафтовидобувачі можуть опинитися в положенні, коли їм доведеться доплачувати за те, щоб у них забрали нафту зі свердловин", – сказано в матеріалі.

Схожа ситуація вже виникала на газовому ринку в Техасі, де виробництво сланцевої нафти породжувало гігантські обсяги попутного газу, для прокачування якого не вистачало трубопроводів та іншої інфраструктури. В результаті в 2018 року ціни на газ в регіоні падали до мінус 25 центів за мільйон британських теплових одиниць. Сланцевикі були готові заплатити, щоб у них купили газ, який в іншому випадку довелося б спалювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.

Травневі ф'ючерси на Brent станом на 18 березня продовжують знижуватися і впали нижче $ 27 за барель.

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