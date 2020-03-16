Українці можуть отримувати по 8 тисяч: що робити, якщо звільнили через карантин

Через кризу, викликану коронавірусом, багато українців можуть втратити роботу. Справа в тому, що з оголошенням карантину закриваються кінотеатри, ресторани і кафе, а в інших компаніях урізують бюджети.

При цьому якщо правильно звільнитися і захистити свої права, то згідно із законом ще 9 місяців можна отримувати виплати від держави – до 8,4 тисяч гривень. Як це правильно зробити, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Робота в Україні

Звільнитися можна за згодою сторін і за власним бажанням. У другому випадку легше відновитися – якщо продовжити працювати після дня звільнення, вважайте, ви не звільнялися. Перший же випадок дає можливість відразу ж стати на облік в центр зайнятості і отримувати виплати.

Так, за згодою сторін допомогу з безробіття можна оформити відразу, а за власним бажанням – після трьох місяців безробіття. І розмір цієї допомоги – левова частка зарплати.

В Україні з 1 березня 2020 року мінімальну виплату по безробіттю підвищили з 1630 до 1800 грн. При цьому максимальний розмір допомоги становить 8408 грн.

Якою буде максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівнику платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто зазначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі, хто працює. З заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один із яких – фонд із безробіття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі кілька років у світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику або робітнику (слюсарю, штукатуру, вантажникові тощо).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram