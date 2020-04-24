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24 квітня • оновлено в 11:01
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Грошей у Росії вистачить на два роки через обвал цін на нафту – Deutsche Bank

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Якщо вартість російської нафти сорту Urals збережеться на рівні $15 за барель, то коштів у Фонді національного добробуту РФ в режимі "проїдання" може вистачити тільки на два роки.

ФНБ в якості "подушки безпеки" було створено на випадок подібних обвалів цін на сировину. Про це йдеться в економічному огляді експертів Deutsche Bank, повідомили в ТАСС.

Обвал економіки Кремля

Обвал економіки Кремля

У березні 2020 року в ліквідної частини ФНБ було накопичено $150 млрд, однак після покупки урядом частки Ощадбанку у ЦБ РФ на початку квітня вона повинна знизитися приблизно до $120 млрд, підрахували в банку.

"При ціні Urals в $15 за барель покриття дефіциту нафтових доходів вистачить на строк трохи більше двох років", – пояснили експерти банку Петро Сидоров і Крістіан Ветошка. Вони додали, що при ціні Urals на рівні $30 коштів вистачило б на шість років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися повинні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

Безстрокові "канікули", на які росіян по домівках відправила влада, вже скоро загрожують Кремлю голодними бунтами і по-справжньому масовими протестами. Про це все ширше говорять російські блогери.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Світові ціни на нафту Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
нафта Новини Росії
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Учитывая ручное управление ФНБ и непонятно по какому принципу оно распределяется....подобные прогнозы гадание на кофейной гуще. Придёт допустим Рогозин сегодня и скажет дайте мне 100 ярдов Маску нос утереть, я не удивлюсь если одобрят.
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
При цене 15 на два года, а при цене 30 (в два раза больше) на 6. По логике на 4 должно?)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Хотелось бы мне лично иметь такую подушку, которой, при сокращении доходов в 3 раза, мне хватило бы "только" на 2 года
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Економіка Ринки та компанії

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