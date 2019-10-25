МАУ скорочує польоти з Борисполя: пасажирам дали пораду

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у зв'язку зі скороченням польотів з аеропорту "Бориспіль" приготувала механізми компенсації для пасажирів, які купили квитки на скасовані рейси.

Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне в ефірі ObozTV пояснив, як діяти пасажирам у цій ситуації.

За його словами, найближчими днями "відбудуться важливі для пасажирів події".

"Я хотів би найперше улюбленим пасажирам сказати, що ті, хто придбав квитки МАУ через засоби комунікації самої авіакомпанії – сайт МАУ, мобільний додаток, каса авіакомпанії, колцентр МАУ – повинні звернутися до МАУ, бажано тими самими каналами комунікації, якими вони купували квиток. Вони можуть перевірити, чи увійшов їхній рейс до числа скасованих, одразу можуть отримати необхідну консультацію, що компанія для них приготувала – пересадку, компенсацію тощо", – розповів Дихне.

Президент МАУ також пояснив, що робити пасажирам, які "купили квитки через інші засоби комунікації – турагентства, оффлайн або онлайн".

"Треба обов'язково звернутися до тих самих каналів комунікації, де вони купували, де вони залишили свої контактні телефони, електронні пошти. Бо якщо, наприклад, вам квиток купував чоловік ваш, він міг залишити свої контакти. Компанія зв'яжеться з ним, щоб вирішити ваше питання щодо перельоту. Всі повинні відновити контакт, як вони займалися купівлею квитків. Це важливо", – наголосив він.

"Ми б дуже хотіли, щоб наші пасажири не почувалися покинутими, обділеними. Без чіткого контакту комунікацій ми не зможемо отримати зворотній зв'язок із кожним пасажиром", – додав Дихне.

facebook.com/eugenedihne

Зазначимо, що МАУ скорочує програму польотів з аеропорту "Бориспіль" із 16 листопада на весь зимовий сезон навігації.

У зв'язку з негативною рентабельністю МАУ, зокрема, припинить виконання рейсів у Амман, Мінськ і Ригу. Повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинене, а частотність польотів за маршрутом Київ-Бангкок-Київ буде знижена до трьох щотижневих рейсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент МАУ Євген Дихне розповів, які основні виклики стоять перед найбільшим авіаперевізником України.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!