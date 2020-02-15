Українські магазини завалили російською гречкою: як відрізнити "зраду"

Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Через це полиці магазинів стала захоплювати російська продукція, розфасована в Казахстані.

При цьому аграрії кажуть, що імпортна гречка – не така смачна і якісна, повідомляє 24 канал. Однак є спосіб, як відрізнити імпорт від вітчизняної продукції.

Чому російський імпорт гірший

Видання пише, що російська гречка, яка потрапляє в Україну, вирощується в Алтайському краї. Там коротший світловий день, через що отримати якісне зерно фізично неможливо. А в Казахстані, де крупу переробляють, устаткування не таке сучасне, як в Україні. У підсумку, за результатами досліджень аграріїв, імпортна крупа по 9 показниками з 12 не відповідає стандартам якості.

Гречана крупа

Як відрізнити українське

Тим, хто бажає споживати якісну вітчизняну крупу, варто навчитися відрізняти її від іноземної. Перш за все, потрібно звернути увагу, як вона виглядає, тобто розкласти на папері і уважно родивитись. У ній може бути багато домішок стороннього або чорного необробленого зерна.

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"Також потрібно звертати увагу на запах. Вітчизняна крупа має приємний аромат, характерний саме для неї. Як правило, в українських великих супермаркетах гречка, що продається на вагу, найімовірніше, – імпорт. Правда, сьогодні російсько-казахську крупу наші фабрики теж фасують, тому 100% гарантії, що дорога крупа є вітчизняною, на жаль, ніхто не дасть. Коштує крупа на вагу в середньому 27 гривень за кіло. у той же час фасована обійдеться в 35-45 гривень за кілограм", – йдеться в публікації.

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