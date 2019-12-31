Який обсяг газу прокачає Росія через Україну в 2020 році: названа цифра

За попередніми підрахунками, в 2020 році Росія повинна транзитувати через територію України близько 75 млрд куб. метрів газу.
Цей прогноз здійсниться за умови, що країна-агресор не встигне добудувати газопровід "Північний потік-2", зазначив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ході брифінгу 31 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Андрій Коболєв
Скріншот відео
"Я очікую, що в наступному році "Північний потік-2" ввести в експлуатацію не вдасться. Я не можу коментувати технологічний прогрес Російської Федерації, але виходячи з інформації, якою я володію, Російська Федерація поки не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2", – пояснив Коболєв.
"Якщо це припущення вірне, то, за моїми розрахунками, обсяг транзиту через українську територію може досягти до 75 млрд кубометрів. Чому 75? Можна легко пояснити, беручи поточний транзит (це приблизно 90). Ми точно втратимо "Турецький потік". Це -15, залишається 75", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
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