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Як зміняться тарифи на комуналку восени: у Зеленського зробили заяву

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В Україні у вересні знизяться ціни на електроенергію для промислових споживачів. При цьому для простих українців тарифи залишаться колишніми. Тенденція на зниження вартості газу, яка спостерігалася останні чотири місяці, може зупинитися.

Про це у коментарі телеканалу "Наш" напередодні першого засідання нового складу парламенту заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус. При цьому він зазначив, що зараз точно відповісти, як зміняться тарифи до листопада 2019-го – складно.

Тариф на комуналку

Тариф на комуналку

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"Мені складно сказати, що буде в листопаді. На вересень, на перший місяць осені, змін для населення не планується. А для непобутових споживачів буде зниження тарифів. Ціни на газ за чотири місяці вже на 25% були знижені. Зниження було, як і очікувалося", – заявив Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу. Згідно з рішенням, спеціальне мито на поставки скрапленого газу становитиме 1,75% з 1 серпня і 3,0% із 1 жовтня 2019 року.

Після цього компанія Wexler Group, яка є одним із найбільших постачальників палива, повідомила, що через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії. "Додаткові спецмита роблять подальші поставки пального трубопровідним транспортом економічно недоцільними", – кажуть у компанії.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи газ
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