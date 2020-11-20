Прогноз на десятиліття вперед – справа складна, а в нинішній світовій ситуації здається нереальною. Як у 70-ті деякі люди очікували, що в епоху фіатних грошей золото втратить свою цінність, або в 2000-х інтернет-ентузіасти говорили, що дистанційна робота покладе кінець офісам. Однак усі ми хочемо бути в певній мірі готові до майбутніх викликів і змін. Як правильно зазначили аналітики-дослідники Deutsche Bank у своєму прогнозі "Світ у 2030 році", якщо 2010-ті роки нас чомусь і навчили, так це тому, що не можна керуватися трендами минулих десяти років при оцінці перспектив майбутнього десятиліття. Тому в даному звіті описані досить несподівані прогнози, які нам складно уявити в поточних реаліях, навіть через рік. Я вибрала деякі з них.

Кінець фіатним грошам?

Ми протягом десятиліть використовуємо систему фіантих грошей, цінність яких базується на вірі у здатність держав і центральних банків гарантувати вартість випущених ними грошей і запобігати їх знеціненню у випадку інфляції. Досить швидке зростання ролі Китаю у світовій економіці стало одним з найголовніших стримуючих факторів глобальної інфляції за останні чотири десятиліття. Нинішня валютна система більше спирається на глобальні сили і процеси, ніж на регулювання державних структур. Зараз сили, які підтримують нинішню світову валютну систему, здаються крихкими і можуть остаточно ослабнути в 2020-х роках. Накопичена державами по всьому світу рекордна заборгованість підриває довіру в цю систему. За таких обставин попит на альтернативні валюти – золото або криптовалюти – може різко зрости.

Кінець пластиковим карткам?

Протягом останніх років 10 дуже активно обговорювалася ймовірність завершення ери паперових грошей. Так, тенденція переходу на використання безготівкових коштів дійсно поширюється, а Covid - 19, звісно, став додатковим каталізатором. Однак повна відмова від готівки малоймовірна навіть у 2030 році. Готівкові гроші як і раніше широко поширені в багатьох розвинених країнах, включаючи Японію, країни Західної Європи і Сполучені Штати. Згідно з дослідженням Deutsche Bank "The future of payments", третина людей в розвинених країнах надають перевагу використанню готівки при оплаті, а більше половини вважають, що готівкові грошові кошти будуть використовувати завжди .

Дійсно, у Німеччині майже 60% покупок у магазинах оплачується готівкою. Кожного дня німці беруть з собою приблизно 52 євро готівкою – це найвищий показник серед країн з розвиненою економікою. А ось чи залишаться з нами пластикові карти – питання актуальне. Хоча в США, найбільшій економіці світу, технології безконтактної оплати не так уже й швидко приживаються – усього 16% оплат у магазинах на тиждень, а американці відзначають, що діджитал гаманці не настільки привабливі без кешбеків і нагород.

Зараз популярність безконтактних оплат активно зростає. Прогнозується, що ця тенденція буде тривати протягом наступних п'яти років з кількох причин. По-перше, звичайно ж зручність, надійність і швидкість оплати. По-друге, немає необхідності вводити PIN код або передавати комусь готівку. Фізичний контакт сьогодні є певним психологічним бар'єром. Також, держави і провідні світові компанії працюють над забезпеченням необхідної інфраструктури для діджиталізації і створенням єдиної екосистеми. Яскравий приклад цьому Китай, де на сьогоднішній день WeChat Pay стрімко наближається до домінування.

Криптовалюта – валюта XXI століття?

Коли ціна Bitcoin перевищила $20 тис, а компанія Facebook зі своєю мільярдною аудиторією оголосила про створення кріптовалютної платіжної системи, світ звернув значну увагу на даний спосіб оплати. А тут ще й коронавірус значно прискорив процес виходу цифрових валют "з тіні". Однак цей метод завжди сприймався як альтернатива, а не заміна звичних способів оплати. Зараз основними бар'єрами на шляху віртуальних грошей є державні регулятори, недостатньо глобальне охоплення платіжного ринку і неготовність значної частини населення – як мерчантів, так і клієнтів – переходити на повноцінне використання криптовалют. А для вирішення цих питань потрібно врегулювати ще десятки інших перешкод – від стабільності ринку криптовалют до забезпечення безпеки і безперебійності системи у глобальному масштабі. Але темпи, з якими світ рухається до діджиталізації, вражають, тому виключати такий сценарій подій не варто. І, до речі, Литва вже випустила першу у світі цифрову валюту центробанку, до чого також активно рухаються Китай, США, Великобританія та інші.