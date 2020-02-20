Як заощаджувати, коли аптеки пропонують "Смачні ціни"

Якщо планувати аптечні витрати з холодною головою, можна зекономити до 25%, не жертвуючи потрібними покупками. З 1 лютого по 30 березня 2020 року роботизовані аптеки проводять акцію "Смачні ціни"*. Можете завітати в "Аптека Копійка", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@","Благодія" та заплатити до 25% менше. Як скористатись "жирними" знижками на потрібні товари? Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.

1. "Ні" спонтанним покупкам

Якщо йти в магазин зі списком потрібних товарів та відмовитись від шопінгу на голодний шлунок, можна витратити менше. Про це пишуть всюди. Насправді багато хто робить покупки після виснажливого робочого дня. Коли йдете в аптеку, тримайте в голові не список товарів, а ситуації, коли вони потрібні. Наприклад, можна придбати дитяче харчування заздалегідь, якщо плануєте гостювати у молодих батьків. Наразі якраз діє велика знижка на пюре, каші, суміші в роботизованих аптеках.

2. Участь у програмі лояльності

Роботизовані аптеки дякують покупцям за прихильність та довіру. "Аптека АНЦ" запровадила програму лояльності "Лайк". Всі зареєстровані клієнти можуть отримувати відсоток від покупки та накопичувати бонуси.

3. Всі товари в одному місці

Роботизовані аптеки запропонували "Смачні ціни" на різні позиції: препарати, вітаміни, фіточаї, дитяче харчування тощо. Можете придбати в одному місці всі потрібні товари та заощадити до 25%.

4. Планування відпочинку

Аптечні товари потрібні не тільки вдома та на роботі. Якщо плануєте подорожувати найближчим часом, складіть дорожню аптечку заздалегідь. В роботизованих аптеках якраз діє знижка до 25% на лікарські засоби й інші товари. Подумайте, що знадобиться в дорозі та придбайте потрібні товари, поки триває акція "Смачні ціни".

5. Невідкладні покупки

Скільки разів ви проходили повз аптеки з думкою: "Треба обов’язково зайти пізніше!"? Пам’ятайте, що акція "Смачні ціни" завершується 30 березня 2020 року і ви можете не встигнути зекономити. Завітайте в роботизовану аптеку, поки триває сезон знижок, щоб мати змогу заплатити за покупку до 25% менше.

Нагадуємо, акція в роботизованих аптеках об’єднує більш ніж 200 товарів. Про розмір знижки можете запитати у провізора. Акція триватиме до 30 березня включно.

Щоб швидше скупитись, можете зробити попереднє замовлення телефоном. Зверніться до аптечної довідки за номером: 5900. Вкажіть операторові, в якій роботизованій аптеці вам зручніше забрати покупку.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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