Як закон Ляшко змінив українську металургію

Завдяки "металургійному" закону Олега Ляшко, яким Верховна Рада збільшила експортне мито на металобрухт з 30 до 42 євро за тонну, Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча сировину і стабільно працює.

У цьому на власні очі переконався лідер Радикальної партії, перебуваючи з робочою поїздкою на заводі.

Зокрема, на простоювання меткомбінату через брак сировини іллічівці поскаржилися політику під час останнього його візиту. Тоді Ляшко рішуче взявся за порятунок заводу і багато інших металургійних підприємств по всій країні, які мали аналогічну проблему.

"Минулого року, коли я сюди приїжджав, ваш завод простоював без роботи 2-3 місяці, бо не було сировини і нормального залізничного сполучення. Завдяки нашому "металургійному" закону є сировина, а значить – робота і зарплата. Крім того, днями я мав розмову із прем’єр-міністром Гройсманом щодо реконструкції залізничного сполучення Комиш-Зоря – Волноваха, щоб пропускна здатність його була 22 маршрути на добу. Це дасть можливість більше вивозити продукції, щоб ви не працювали на склад", - наголосив Ляшко.

Також лідер РПЛ переконаний, що без сильної металургії не буде сильної економіки, а українці продовжать масово виїжджати на заробітки за кордон."Моє завдання – щоб ви працювали в рідній країні, а не в Польщі, Португалії чи Італії. Бо це – єдина можливість зробити Україну сильною. Із сильною металургією буде сильна економіка та сильна країна. Якщо ми будемо торгувати сировиною, а не готовою продукцією, позичатимемо і побиратимемося – будемо завжди бідними. Сильними будемо тоді, коли литиметься метал, збиратиметься хліб, виготовлятиметься своя продукція. Я хочу приїжджати на підприємства, які будуть працювати, де люди матимуть роботу і зарплату", - розповів народний депутат.

Крім того, Олег Ляшко розповів, що зараз домагається виділення коштів на ремонт дороги із Запоріжжя до Маріуполя.

"Хто їздить до Маріуполя, знає, що дороги немає взагалі. Я добиваюся, щоб були виділені гроші на ремонт цієї дороги. Це десь 2 мільярди гривень. Тоді можна буде до Запоріжжя за 3 години добратися, а не так, як зараз – 5 годин трястися по тих колдойобинах. Як вагітна їхатиме, так може і народити у машині! Тому дуже важливо, щоб до Маріуполя можна було швидко добиратися і місто не було відрізане від України", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко виступив за підвищення зарплат і пенсій в Україні .