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Як вибори вплинуть на курс долара в Україні: озвучений прогноз

1.3тЧитати матеріал російською

В Україні до завершення другого туру виборів аналітики не очікують різкої зміни курсу гривні щодо долара в ту чи іншу сторону.

"Дуже ймовірно, що наступні декілька тижнів торги на міжбанку пройдуть у діапазоні 26,5-27,3 гривні/долар. До закінчення другого туру виборів, швидше за все, збережеться висока волатильність", – заявив представник "ОТП Банку" Юрій Крохмаль у коментарі "РБК-Україна".

"Ми очікуємо, що у найближчі тижні значних змін курсу не відбудеться, і він коливатиметься у межах 26,7-27,3 гривні/долар", – підкреслив Олександр Мартиненко з фінансової групи ICU.

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Говорити про більш віддалену перспективу вартості гривні на валютному ринку експерти не стали.

Як вибори вплинуть на курс долара в Україні: озвучений прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
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