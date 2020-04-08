Як уберегти "Велике будівництво доріг" і чому дорожній ринок в одну мить перетворився на обитель тролів – Артем Гриненко

2020-й – рік повинен був стати роком великих перемог – більше 85 млрд у дорожній галузі, 4000 кілометрів доріг, величезна кількість галузевих проєктів. Виграти повинні були всі – новий уряд – як флагман змін, люди – отримали нові якісні дороги, весь український бізнес – який зміг би працювати, розвиватися, показувати результат – нові робочі місця, податки і т.д. Чому це може не відбутися, хто такі "тролі" і як неузаконена тендерна документація на будівництво доріг викидає з ринку українські компанії, розповів президент Всеукраїнської дорожньої Асоціації, Артем Гриненко.

– Всеукраїнська дорожня Асоціація: ким ви є?

– Якщо говорити про Асоціацію зрозумілою і доступною мовою, то ми незалежне бізнес-об'єднання, суб'єкт ринку дорожнього будівництва, який чинить на нього безпосередній вплив і допомагає сформуватися ринку в правильному напрямку. Крім цього, наші експерти постійно аналізують світові практики, які адаптуються під українські реалії.

Артем Гриненко Антикор

– Можна сказати, що ви найбільша Асоціація в дорожній галузі України?

– Говорити можна, як завгодно, багато хто так і роблять. Але треба виходити з реалій. Сьогодні на дорожньому ринку є дві асоціації – Всеукраїнська дорожня Асоціація та Національна асоціація дорожників України. Ми принципово різні. І якщо говорити про кількість окремих учасників, то ми, безумовно, найбільше бізнес-об'єднання в дорожній галузі. Кількість наших членів перевищила 50 компаній. І це, звичайно, найбільше об'єднання в Україні, якщо говорити про кількість учасників. Якщо говорити про фінанси й обсяги виконаних робіт, то відповісти складно, тому що такої інформації у відкритому доступі просто немає.

– А за якими критеріями компанії визначають для себе, що хочуть стати частиною Всеукраїнської дорожньої Асоціації? Що є магнітом для бізнесу, стосовно Асоціації?

– Розумієте, сучасне суспільство не терпить фікції. Асоціація, за визначенням – це об'єднання, викликане потребою захистити свої інтереси і позитивно впливати на галузь. Хочеш? Знаєш як? Давай зробимо це! Можливість впливати безпосередньо на загальну політику країни в частині дорожньої галузі – це те, що ми даємо учасникам. Кожен із наших членів має рівні права. Ми всі рішення ухвалюємо разом – від найпростіших, до розробки загальної Стратегії Асоціації. Кожен бере участь у створенні докладного, покрокового плану дій. Стратегія у нас ухвалена на 3 роки 2020-2023, вона публічна і з нею можуть ознайомитися всі бажаючі. Інтереси кожної компанії враховані в цій Стратегії. Мабуть, наші принципи і цінності є для компаній привабливими.

– Тобто, мова про демократичність?

– Саме про неї. Не на рівні декларацій, а про практичне її втілення. В Асоціації загальним голосуванням всіх без винятку членів відбувається прийняття нових учасників, ухвалюються важливі рішення.

– Ще кілька місяців тому Асоціація говорила лише про діалог. Зараз ви стали більш активні і це походить на протистояння. Ви відмовилися від діалогу як інструменту? І в чому такі зміни?

– Ми позиціонуємо себе як інструмент для діалогу між бізнесом і владою. І керуємося саме таким форматом роботи. Але діалог має на увазі двосторонню комунікацію. Ми вибудовуємо відносини з розпорядником коштів у дорожній галузі, органами, які формують політику дорожнього будівництва. Є облдержадміністрації, які є власниками субвенції на суму понад 20 млрд гривень на будівництво доріг, з якими досить ефективно вибудовуємо діалог. З Міністерством економіки також налагоджена комунікація. І є Укравтодор, який є розпорядником бюджетних коштів. Ми намагаємося вибудувати це спілкування, але наша думка не враховується Укравтодором. А одностороння комунікація не може сформувати діалог. Даємо конкретні пропозиції, конкретні рішення галузевих проблем, але з цим не хочуть рахуватися. Тоді про який діалог може йти мова? Але як від інструмента взаємодії ми від нього не відмовлялися.

– Нова Тендерна документація для дорожніх робіт – що з нею? Зараз якось притихло.

– Це не так. Після організованого нами круглого столу, який пройшов 3 березня Міністерство економіки створило Робочу групу з розробки типової тендерної документації для дорожньо-будівельних робіт. Тільки на цьому нашому заході зібралося близько 120 представників дорожніх компаній України. Ринок розуміє, що документ, який створив Укравтодор, веде до картелізації ринку. Це згубно для галузі – автоматичне підвищення вартості робіт на 40%, зниження якості, практичне витіснення з ринку близько 150 компаній. Звичайно, ті, хто заварив цю історію обурилися і все звелося до демонізації нашої Асоціації.

– Тобто, ви включені в роботу над тендерною документацією?

– Звичайно. Більш того, ми зібрали за останній місяць пропозиції від реальних практиків з усієї України, досліджували світовий досвід. Навряд чи Укравтодор проробляв таку роботу. Наразі замість того, щоб просто критикувати наявний текст за недоліки, ми ухвалили рішення створити типову тендерну документацію від ринку, від людей, яким потрібно буде за нею працювати, а не тих, хто з натхнення створив невиразну інструкцію, що дискримінує більшість компаній. Зараз робота над цим документом на самому піку – підключили експертів з області закупівель, команду юристів. Далі ми направимо її до Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури і Кабінету Міністрів. Цей документ вирішить усі ті проблеми, які не вирішує Укравтодорівська його версія – і проблеми з "тролями", і проблеми з дискримінацією, без будь-яких втрат для добропорядних українських компаній, які не будуть викинуті з ринку. Зараз ми запрошуємо до співпраці всі українські компанії з дорожньої галузі для обміну знаннями та досвідом, які можуть лягти в основу тендерної документації. Ми повністю відкриті.

– Після круглого стола 3 березня ви активували бізнес та ініціювали перегляд тексту типової тендерної документації. Але вона все одно діє в тому ж вигляді. Чому?

– Все досить просто. Раніше, кожна окрема служба автомобільних доріг у регіонах, як замовник робіт, сама визначала для себе правила, вимоги до підрядників на підставі Закону про закупівлі. На хвилі боротьби з "тролями" Укравтодор розробив те, про що вже було сказано, вирішивши, що Закону України мало. До моменту офіційного узаконення цей документ є якоюсь інструкцією у вигляді розпорядження, якому добровільно слідують усі структурні підрозділи агентства. При цьому жодних "тролів" він абсолютно не зупиняє і не вирішує цю проблему. Подати скаргу – законне право кожного. І жодні рекомендації не можуть відняти це право. Однак вона обмежує право податися на тендер багатьом компаніям, тому що мають в собі позиції, за допомогою яких можна легко маніпулювати процесом – це і неймовірні вимоги щодо процедури доказу досвіду, і процедура з перевірки готовності, наприклад, наявність АБЗ в зоні будівництва. Уявіть, 10 компаній подаються на тендер, і монтують 10 АБЗ в зоні дорожніх робіт. А потім 9 програють, і починають за свій рахунок демонтувати все це. Багато що зводиться до абсурду. Ми категорично проти знущання з галузі, з компаній.

– Нещодавно знову були публікації, які демонізують Асоціацію. Чому так?

– Якщо ти робиш щось непотрібне, те, що нікому не цікаво і нікому не переходиш дорогу, то і проблем у тебе немає, і ворогів у тебе немає. Ми дійсно зіткнулися з тим, що нас буквально замовили в ЗМІ. Пройшла ціла піар-акція, з метою очорнити все те, що ми робимо. Спілкуючись із журналістами, з'ясували, що на нас витратили близько 100 тис доларів тільки за один місяць. Це різні сюжети, статті, новини особисто на мою адресу, на адресу моєї родини, на адресу Асоціації і наших учасників. Хто сьогодні готовий витратити такі великі гроші, щоб дискредитувати нашу позицію? Напевно, ті, хто планує надзбагатитися за рахунок дорожньої галузі, за рахунок коштів громадян України, які працюють, платять податки, і фактично оплачують кожен метр будівництва доріг зі своєї кишені. Ось і реакція не неугодну активність.

– Йшлося про зв'язки з АМКУ. Якраз після рішення антимонопольників про дискримінацію. Що це за зв'язки?

– Це з тієї ж історії за 100 тис доларів. Мені немає, за що виправдовуватися, та й не потрібно це. Я думаю, що завдання замовників цих статей у тому, щоб змусити нас зануритися в процес відмивання і виправдань, і тим самим відвернути від основних наших цілей. Немає часу на такий примітивізм. Не реагуємо на такі речі, навпаки, для нас це ознака того, що ми на правильному шляху. Якщо говоримо правду, і нас тут же хочуть змусити мовчати, значить, правильно все. Ніяк інакше.

– 2020 й – рік повинен був стати роком великих перемог – більше 85 млрд у дорожній галузі, 4000 кілометрів доріг, величезна кількість галузевих проєктів. Виграти повинні були всі – новий уряд – як флагман змін, люди – отримали нові якісні дороги, весь український бізнес – який зміг би працювати, розвиватися, показувати результат – нові робочі місця, податки і т.д. Чи можна сказати, що великі перемоги – це провал? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому?

– Ми виключно за те, щоб усе відбулося. Однак, давайте просто подивимося на сухі цифри – за 2019 рік в Україні 155 компаній побудували 900 км доріг державного значення та 1200 км доріг місцевого значення. Разом близько 2200 км доріг. Цьогоріч завдання побудувати 4000 км, а відповідно до тенденції, Укравтодор вирішив, що цю роботу виконають 5 компаній. Вибачте, банальна математика говорить про те, що це неможливо. Але це стане реальним, якщо вирішиться питання з вільним доступом до ринку всіх підрядників.

– Розкажіть про те, як епідемія і ситуація з коронавірусом у країні вплинула на галузь? Асоціація в строю?

– Наразі епідемія ніяк не торкнулася дорожньо-будівельної галузі. Всі виконують свої зобов'язання. Ми досліджуємо зарубіжний досвід у цих обставинах. США розгортає додаткову активність, в європейських державах з урахуванням заходів безпеки триває реалізація проєктів. Ми повинні наслідувати цей приклад. Це додаткова можливість підтримки економіки – робочі місця, податки, ринкова активність між окремими компаніями – поставки матеріалів, техніки і т.д. З кризи повинні виходити саме через будівництво доріг.

– Як ви адаптувалися під нові умови?

– Ми працюємо дистанційно, але про жодне зниження активності мови не йде. Продовжуємо роботу Асоціації, може, навіть із більшим темпом. Не можна залишити все на самоплив. Відсутність громадського контролю не повинно знижуватися, щоб ситуацією не скористалися, щоб не було додаткового тіньового впливу на галузеві процеси. Тому ми в строю на всі 100%.

– Які ваші плани на 2020-й? І як подолати складності, які виникли в Україні?

– Наше завдання – об'єднати максимальну кількість учасників галузі, об'єднати весь наявний досвід в Асоціацію і, незважаючи ні на що, спільними зусиллями, захистити інтереси платників податків в Україні у рамках чинного законодавства. Власне, це і є відповіддю на друге ваше запитання, про те, як подолати складності – спільними діями.

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