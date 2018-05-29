Як повернути заробітчан в Україну: з'явилася ідея

На сьогоднішній день, щоб мінімізувати негативні наслідки трудової міграції необхідно створити умови при яких, українці, які виїхали на заробітки, будуть зацікавлені в тому, щоб повернутися.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив український підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник громадського об'єднання "Нова країна" Валерій Пекар, зазначивши при цьому, що на його думку, міграція - це нормально.

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"Міграція в сучасному розвиненому світі є нормальним, здоровим явищем. Після того як Європейський союз відкрив свої кордони, величезна кількість європейців переїхало з однієї частини країн в іншу: з Литви люди виїжджали до Великобританії, з Польщі - до Франції, в той час як французи їдуть в Квебек, де вони відчувають себе більш комфортно і бачать більше можливостей для розвитку. і в цілому все їдуть в ту ж Америку та інші країни, де сьогодні є інноваційний потенціал. Тому міграція - це нормально", - зазначив Пекар.

За його словами, разом з тим є країни світу, які свого часу втратили величезну кількість населення, саме через міграцію. "Наприклад, Ірландія. Але сьогодні вона - одна з найрозвиненіших країн світу. Тому головне - не боятися міграції, а створити такі умови, щоб люди, їдучи, поверталися. Це не катастрофа. Давайте подивимося, хто виїжджає? Ми не можемо мати єдиного інструменту, який зможе запобігти всі види міграції, для кожного з них необхідно щось своє. виїжджають промислові і сільськогосподарські працівники, вони просто їдуть за більш високими зарплатами. Коли в сусідню країну можна дістатися автобусом і отримати на 300 євро більше, то вони так і зроблять. Це говорить про необхідність збільшення заробітної плати, збільшення робочих місць і реального розвитку економіки", - заявив Пекар.

Він також додав, що ще одна категорія - студенти, які зацікавлені в тому, щоб отримати високий рівень освіти. "В Україні лише кілька університетів можуть дати освіту європейського рівня. Потрібно давати більше автономії університетам, потрібні незалежні ректори, наглядові ради, тобто потрібно щось робити, щоб вони перестали бути радянськими, а стали сучасними. Наступна категорія людей - це підприємці, вона, можливо, порівняно невелика, але якщо з України поїде 100 тисяч критично важливих людей, то можна закривати країну, вимикати світло в аеропорту, нічого хорошого тут вже не буде. на щастя, вони поки що все тут. але припускає інімательская міграція - це за можливостями робити бізнес, у нас є величезна проблема з безпекою бізнесу, з можливостями його розвитку", - заявив Пекар.

Говорячи про те, до тієї їде з країни, Пекар відзначив: "Їдуть висококваліфіковані гравці - айтішники, лікарі. В принципі, вони і тут непогано заробляють, дискреційний дохід, який вони отримують на руки, у програміста високої кваліфікації в Україні і в Данії однаковий . Можливо, в Данії трохи вище, але і рівень життя там вищий. З точки зору рівня життя і доходів програмісти себе тут почувають досить нормально, як і кваліфіковані працівники інших високотехнологічних і високоінтелектуальних професій. За чим вони тог да їдуть? Точно не за найкращим заробітком. А за кращими умовами життя - їдуть за безпекою, якісними соціальними інститутами, середовищем, де можна розвиватися. І, нарешті, їдуть вчені. Ось ця категорія громадян дуже конкретно їде за можливостями робити науку і отримувати за це гроші - тим, чого немає тут. Ось для того, щоб припинити міграцію, для кожної цієї категорії треба щось запропонувати. І ключем до цього є розвиток бізнесу".

У той же час, кажучи про те, як мінімізувати негативні наслідки міграції, Пекар відзначив: "Оскільки ми не можемо зупинити еміграцію, нам важливі дві речі. Перша - щоб ті люди, які їдуть, не втрачали зв'язок з Україною. На щастя, в відміну від попередніх хвиль міграції, коли люди виїжджали повністю і руйнували все соціальні зв'язки, а сюди надсилали гроші як якийсь відкуп за те, що вони ці зв'язки розірвали, сьогоднішня міграція відбувається без розриву всіх зв'язків. Тут дуже важливо, щоб вони залишалися українцями, стежили за тим, що зд есь відбувається, щоб вони відчували, що комусь потрібні, не тільки як джерело грошей, а вони потрібні тут саме як громадяни, що про них думають, що їхні голоси потрібні на виборах, їх думка потрібно, незважаючи на те, що зараз вони там. Мені тут згадуються слова єпископа Бориса Гудзяка, зараз він займається католиками у Франції і Бенілюксі і витрачає багато сил на те, щоб люди продовжували відчувати себе українцями і щоб не асимілювалися там повністю".

Пекар також зазначив, що Україна - це країна величезних можливостей. "Наша міграційна політика жахлива. Нічого в країні не пристосоване для того, щоб освічені, корисні люди сюди їхали. Тоді хто буде сюди приїжджати? Люди слов'янських народів і з країн Середньої Азії, українці з Росії, які нарешті згадали, що їхнє прізвище закінчується на "до" і що на своїй батьківщині зараз краще жити, ніж в авторитарній Росії, яка в кожен момент може зруйнуватися і залишити десятки мільйонів людей голодними і нещасними", - заявив Пекар.

"Сюди будуть їхати кваліфіковані працівники з Близького Сходу і з Середньої Азії, Україна буде ставати багатонаціональною державою. Але країна до цього взагалі не готова, ні інституційно (міграційна служба, поліція, проживання, дозволу на роботу), ні психологічно, ні ідеологічно. Уявіть собі, що в наших містах стане на кілька тисяч більше вихідців з Азії - від Близького Сходу до Далекого Сходу. чи готові українці до цього? Як цим людям асимілюватися? Як їм стати українцями? Як їх будуть сприймати т , Хто вважають себе носіями українського націоналізму? Вони вважають себе носіями модерного націоналізму, але серед них дуже багато є носіями архаїчного націоналізму. І саме вони будуть заважати нам стати передовою нацією", - заявив Пекар.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що за словами українського підприємця і громадського діяча Валерія Пекаря звіт Європейського суду аудиторів говорить від тому, що Україна отримала грізне попередження .