Як доїхати на роботу без метро й коронавірусу: у Києві забиті маршрутки, а карантин порушують

У Києві через карантин і перекрите метро виник транспортний колапс. Маршрутки забиті, водії не дотримуються обмежувальних заходів, а пасажири змушені їздити в переповненому транспорті.

OBOZREVATEL відповідає на головні питання про те, як можна пересуватися в столиці без метро, чому порушують правила карантину та як за це можуть покарати.

Як тепер пересуватися по місту?

"Київпастранс" розробив свої маршрути, як можна добрати з точки "А" в точку "Б", не використовуючи метрополітен. Отже:

Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова"

Автобусні маршрути: № 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Тролейбусні маршрути № 5,7, 43,50

Трамвайні маршрути № 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутне таксі № 228

Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець"

Автобусні маршрути: № 51, 63, 45, 91

Тролейбусні маршрути: № 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайні маршрути: № 14, 15, 18

Маршрутне таксі: № 220, 516, 155, 166, 500

Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки"

Автобусні маршрути: № 19, 51, 62, 73, 72, 119

Тролейбусні маршрути: № 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайні маршрути: № 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

У маршрутках має бути до 10 осіб, а вони забиті. Телефонувати в поліцію?

На час карантину справді діє заборона – не більш як 10 осіб у транспорті. Але фактично її ніхто не виконує. Громадянам все ще доводиться добиратися на роботу, а водії фізично не можуть на 11-й людині зупинити натовп.

Черги на зупинках досягають десятків метрів, а кияни однаково ризикують заразитися в громадському транспорті.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що стежити за кількістю пасажирів повинен водій. А якщо раптом люди будуть набиватися в транспорт, він нібито повинен зателефонувати в поліцію, дочекатися її і розібратися разом з силовиками.

"Насамперед це обов'язок водія. Якщо не будуть його слухатися, водій має право викликати правоохоронців, – повідомив Ляшко. – З поліцією проводять певний інструктаж, вона буде готова виїжджати на кожен такий виклик".

Зрозуміло, що в реальності така схема не працює. Водій не може зупинити рух на 20-30 хвилин, щоб чекати прибуття патруля. Та й, зрозуміло, йому вигідніше набрати більше клієнтів – кожен заплатить за проїзд. Поки жоден водій за порушення умов карантину не поніс відповідальності.

Детальніше про те, як можуть покарати за порушення карантину, читайте тут (про величезні штрафи та в'язниці).

Можливо, логічніше на годину пік запускати метро?

Якщо вірити КМДА – так. У всякому разі ще 16 березня перший заступник голови міськдержадміністрації Микола Поворозник заявив, що метрополітен закривати не планують. Мовляв, нехай пасажири користуються масками, але транспорт курсуватиме.

Однак президент Володимир Зеленський і Кабінет міністрів постановили інакше. І довелося підкоритися – підземка не працює. Зараз же, коли рішення вже ухвалене, київській владі доводиться його виконувати без зайвих роздумів (хоча, наприклад, в Харкові все-таки вирішили посперечатися).

Я можу заразитися в маршрутці?

Так, можете. І єдиний вихід убезпечити себе – носити маску, намагатися дотримуватися дистанції з іншими пасажирами (в ідеалі 1,5 метра), обов'язково мити руки, не торкатися до поверхонь, не чіпати руками обличчя, рот, очі.

Ефективність маски залишається під питанням, проте в будь-якому разі це дозволить мінімізувати ризики на випадок, якщо ви вже заражені, але не знаєте про це.

Також читайте про те, як змінилися ціни на таксі в умовах карантину (багато корисної інформації).

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