Як Coca-Cola з ліків від імпотенції перетворилася на популярний напій: архівні фото
8 травня 2020 року минає 136 років, як в продажу з'явилася Coca-Cola. Позиціонувалася вона як ліки від багатьох страшних хвороб на кшталт гастриту і імпотенції, і продавалася по п'ять центів за склянку.
Історія бренду почалася з того, що аптекар Джон Пембертон надихнувся ідеєю кокаїнового вина Vin Mariani, що успішно продавався в Європі. Vin Mairnani було сумішшю Бордо і коки, і Джон зробив щось подібне, назвавши своє творіння Pemberton's French Wine Coca.
У 1885, коли сухий закон став погрожувати бізенсу, алкогольну компоненту з напою прибрали, так і з'явилася Coca-Cola, йдеться в публікації на Look At Me. Що цікаво – закон не торкався кокаїнової складової, яка зберігалася в рецепті аж до кінця 19 століття.
Coca-Cola (1886-1905)
8 травня 1886 року стартувала продаж кока-коли в Jacob's Pharmacy в Атланті. Позиціонувалася вона як ліки від багатьох страшних хвороб на кшталт гастриту і імпотенції, і продавалася по п'ять центів за склянку.
У 1892, заповзятливим бізнесменом була заснована корпорація кока кола, та сама яка виробляє колу і зараз. Звали цього бізнесмена Аза Гріггс Кендлер, і він не має жодної спорідненості з Пембертонами, просто він був один з тих, хто купив права на формулу кока-коли, і єдиним, хто зробив все, щоб отримати і назву. У коли з'явилася перші рекламні слогани:
1904 – Delicious and refreshing.
1905 – Coca-Cola revives and sustains.
А далі бренд розвивався... (1905-1918)
Компанія росла, слогани змінювалися. Знайома всім форма кока-кольної пляшки з'явилася якраз в цей період.
...і розвивався... (1918-1941)
У 1919 р Компанію купив Ернест Вудрофом, а через 4 роки, його син Роберт став в ній президентом і пропрацював на цій посаді близько шістдесяти років. У 1928 році кола була представлена на олімпійських іграх в Амстердамі.
...і навіть Друга світова його не зупинила... (1941-1959)
Америка вступає в Другу світову і компанія перелаштовується на військову тематику. У рекламі з'являється багато людей у формі, а в фантазіях маркетологів саме кока-кола стала тим, що зближує людей.
Після війни кількість країн в яких продавалася кола, подвоїлася, а сама вона стала позиціонуватися як частина американського способу життя. З'явилася перша реклама на відео.
...і ну ви зрозуміли... (1960-1989)
У компанії нарешті з'явилися і інші бренди. Відкрилися нові представництва в Камбоджі, Монтсераті, Парагваї, Туреччині та багатьох інших країнах. З'явилися основні напрямки реклами які зберігаються і тепер. Саме тоді маркетологи стали домагатися того, щоб бренд коли асоціювався з друзями, і веселощами. У 1978 кока-кола була єдиною компанією, якій дозволили продавати свої напої в Китаї.
Трохи пізніше з'явилося найперше розширення бренду – дієтична кола.
У 1985 внесли перші зміни в формулу, це було через 99 років після її створення, і ці зміни критики назвали найжахливішою маркетингової помилкою. Покупцям нова кола мабуть теж не дуже сподобалася тому оригінальну формулу повернули під брендом CocaCola Classic.
...і, напевно, буде розвиватися далі (1990 - наші дні)
Компанія стала просувати бренд так, щоб він став асоціюватися зі спортом. Кока-кола активно рекламувалася на Олімпійських іграх, Світовому кубку FIFA і світовому кубку Регбі, а Кока-Кола classic стала офіційним напоєм NASCAR racing.
У 1993, коли з'явився слоган "Завжди кока-кола" і реклама з полярним ведмедиком в головній ролі, компанія все ще росла і створювала нові бренди, що і продовжує робити досі.
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