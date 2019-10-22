"Я дебіл": міністр економіки відповів Коломойському на образу

Міністр економіки Тимофій Милованов відреагував на жорстку критику бізнесмена Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом.

"Я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпано, тому що висловилися всі", – сказав Милованов під час брифінгу 22 жовтня, передає ТСН.

Він додав, що вважає важливим, що всередині суспільства є дискусія.

"У моїй позиції – це не може бути питання персоналій. Це не можна переводити на персоналії. У кожного своя позиція, на скільки ця ситуація впливає. Всі люди – хороші. Обставини різні. Так думають економісти", – підкреслив Милованов.

Тимофій Милованов відповів Коломойському Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розкритикував Милованова за підтримку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої після скандального виступу "Кварталу 95" про підпал її будинку.

Він заявив, що номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Коломойський же відповів, що після таких слів міністра слід подати у відставку.

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