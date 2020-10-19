В Україні обрали найкращих молодих профтех-фахівців

В Україні назвали кращих молодих фахівців робітничих професій. 13 жовтня відбулося онлайн-нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine.

Цього року фінал чемпіонату пройшов у Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Глевасі (Київська область), повідомляється на сайті холдингу Метінвест.

Як це було

Два тижні більше 80 молодих фахівців із 23 регіонів України змагалися в дев'яти компетенціях: електромонтажні, зварювальні, слюсарні та токарні роботи, кладка цегли, перукарське мистецтво, мехатроніка, а також експлуатація й обслуговування залізничного транспорту. У кожній із компетенції назвали трійку призерів. До речі, співробітник ремонтного підприємства Метінвест-Промсервіс Олексій Бієнко став кращим у компетенції "Зварювальні роботи".

Самі змагання проходили в навчальних закладах, але через коронавірус спостерігати за перебігом подій можна було тільки в онлайн-режимі.

Завдання полягали в тому, щоб виконати свою операцію – зібрати електросхему, зварити сталеві пластини, виготовити деталь – за заданий час. До речі, в цьому році завдання стали складнішими, з'явилися нова техніка та інструменти.

Навіщо конкурс молоді

Конкурс дає можливість талановитим молодим людям отримати нові навички, знайти роботу та побудувати кар'єру в професії.

"Я дуже вдячний тим, хто робить мою професію популярною. Електрик – одна з головних професій, без якої не можна уявити світ", – вважає переможець компетенції "Електромонтажні роботи" Сергій Соботяк.

І в той же час змагання допомагають розвивати стандарти професійного навчання в країні.

"Саме такі заходи дають нашій молоді чіткий і важливий сигнал – ви потрібні своїй країні, вас цінують. Міністерство освіти та науки України пишається рівнем вашої професійного майстерності. За кожним із вас уважно стежать кращі роботодавці країни. Ми впевнені, що майбутнє саме за вами", – сказав на церемонії нагородження заступник міністра освіти й науки України Артур Селецький.

Чого хочуть роботодавці

Роботодавці зацікавлені в тому, щоб в Україні з'являлися молоді та перспективні кадри, тому інвестують у їх навчання. Фахівці робітничих професій затребувані в нашій країни, і не просто затребувані – їх не вистачає. Переможцям, та й усім учасникам чемпіонату готові запропонувати роботу найбільші промислові компанії.

"Для більшості фіналістів Worldskills Ukraine стане першою сходинкою на шляху до престижної роботи та гідного майбутнього. Ми раді, що конкурс відкрив нам нових профтех-зірок", – підкреслив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Що пропонує Метінвест

Метінвест став генеральним партнером конкурсу з 2016 року, коли Україна приєдналася до глобального руху Worldskills International. Група також виступає спонсором шести компетенцій і підтримує змагання токарів, слюсарів, електромонтерів, зварювальників, транспортників і укладальників цегли.

У Метінвесті молоді фахівці також можуть паралельно освоїти другу професію, а це значить, що можливостей для заробітку та кар'єрного зростання стає вдвічі більше.

"Ми зацікавлені в тому, щоб молоді люди вчилися і працювали в Україні. Наші підприємства щорічно приймають на роботу близько 1,3 тисячі випускників. Більше 4 тисяч студентів щороку проходять у нас практику. Тільки в цьому році ми спрямуємо більше 40 млн грн на програми для молоді. Мрії повинні збуватися, і в Метінвесті це стає можливим", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Що таке Worldskills

Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів і працівників у віці 18-22 роки.

Організаторами конкурсу виступають Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Федерація роботодавців України за підтримки Федерації металургів України і об'єднання "Укрметалургпром".

Асоціація Worldskills International заснована в 1946 році. Це найбільше змагання в світі: конкурс проводиться в 85 країнах. Україна стала членом Worldskills International в 2016 році.