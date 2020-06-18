Wizz Air відновив польоти з України

Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила, що з 17 червня відновила роботу своєї бази у аеропорту "Київ" ("Жуляни") та перельоти з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великобританії.

Перевізник обслуговуватиме 15 маршрутів, з посиланням на його прес-службу повідомив УНІАН. При цьому під час польотів діятимуть карантинні заходи безпеки.

Куди можуть полетіти українці

Афіни (Греція);

Біллунд і Копенгаген (Данія);

Таллінн (Естонія);

Берлін (аеропорт Шонефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпціг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина);

Будапешт (Угорщина);

Лондон (аеропорт Лутон), (Велика Британія).

Пасажирам рекомендують реєструватися на посадку і купувати послуги онлайн (наприклад, оплачувати додатковий багаж через інтернет), щоб зменшити фізичну взаємодію в аеропорту, коли це можливо.

"Протягом перельоту пасажири повинні носити захисні маски, а екіпаж - рукавички. Крім того, пасажирам роздають дезінфікуючі серветки. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіка прибирання WIZZ всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином. Авіакомпанія підготувала відео, що містить ключову інформацію про нові заходи безпеки", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) 17 червня відновив регулярне міжнародне авіасполучення.

Раніше аеропорт "Бориспіль" оприлюднив список правил, які варто дотримувати пасажирам, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.

Влада Польщі 16 червня обмежила міжнародні авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.