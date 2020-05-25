Wizz Air скасувала рейси в Україну: у компанії сказали, як повернути гроші за квитки

Компанія-лоукостер Wizz Air відклала початок авіарейсів в Україну до 15 червня – у зв'язку з рішенням Кабміну, який продовжив обмеження щодо подорожей.

Пасажири, які збиралися вилітати до цієї дати, можуть повністю повернути гроші за куплені квитки, повідомив "Інтерфакс-Україна".

Wizz Air скасувала рейси в Україну

"Пасажири з квитками на дати до 15 червня можуть отримати 120% компенсацію вартості на рахунок Wizz у формі кредиту, який можна використовувати протягом наступних 24 місяців на покупку послуг і товарів Wizz Air. Крім того, пасажири можуть вибрати 100% грошове відшкодування від початкового тарифу квитка", – заявили в компанії.

Як повернути гроші

Повернення грошей займе більше часу, ніж "конвертація" їх у формі кредиту, попередили у Wizz Air. Пасажири, які хочуть повернути гроші, отримають повідомлення електронною поштою з інформацією про необхідні кроки щодо переказу на банківський рахунок або банківську картку.

Пасажири, які бронювали квитки через туристичні агентства, а також через онлайн-туристичні агентства, повинні зв'язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України 20 травня ухвалив постанову №392, в якій дозволив з 15 червня польоти літаків з пасажирами в регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

У Кабінеті міністрів України почали роботу над відновленням авіасполучення за кордон за пропозицією Міністерства закордонних справ.