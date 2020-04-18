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18 квітня • оновлено в 17:11
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Wizz Air через коронавірус звільнила тисячу працівників, іншим урізали зарплати

1.3т
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Авіакомпанія Wizz Air скоротила 1000 робочих місць, а пілоти і бортпровідники отримають скорочення заробітної плати на 14%. Через пандемію коронавірусу компанія працює всього на 3% від пропускної здатності.

Про це повідомляє видання Dailymail. Бюджетна авіакомпанія скоротила зарплати пілотів, бортпровідників і офісного персоналу. Генеральний директор Wizz Air, члени ради директорів і старші співробітники зіткнуться з 22-процентним скороченням зарплат.

Близько 1000 осіб втратять свої робочі місця в Wizz Air після того, як компанія оголосила про широке коло звільнень, що торкнеться майже п'ятої частини її робочої сили.

Wizz Air через коронавірус звільнила тисячу працівників, іншим урізали зарплати

Угорська авіакомпанія також оголосила про плани повернути застарілі орендовані літаки, щоб знизити витрати в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров'я.

Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді сказав: "Перш за все, я хотів би подякувати нашим людей за їх величезну підтримку пасажирів і спільнот у всіх країнах в ці безпрецедентні часи".

Авіакомпанія раніше оголосила, що припинить маршрути між Румунією і Великобританією, Швейцарією і Нідерландами з 5 по 18 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Тег
карантин
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Економіка Ринки та компанії

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