Вже добралися до сімей: у НБУ поскаржилися на терор

У НБУ поскаржилися, що мітинги, які відбуваються під його стінами, вже перетворилися на переслідування сімей і близьких співробітників центробанку.

"Терор і тиск на НБУ – інституцію, правління, колектив – тривають. З учора та сьогодні – у вигляді особистого переслідування сімей і близьких працівників НБУ. Ми обурені тим, як замовники і організатори мітингів спотворюють демократичне право громадян на свободу слова та вільне висловлювання своїх поглядів для задоволення власних бізнес-інтересів", – заявили у пресслужбі регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

У Нацбанку повідомили, що акція протесту, яка розпочалася 13 листопада під стінами НБУ, розширилася: мітингувальники прийшли до будинків голови НБУ Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рожкової.

"У понеділок протестувальники на в'їзді до селища, де проживає Смолій, встановили намет і організували мітинг. О 7:00 у вівторок до дому Рожкової прибуло 10 протестувальників з великими плакатами і увімкнули гучномовець. О 19:30 понеділка знімальна група телеканалу "1+1" увійшла до під'їзду, де мешкає дочка Смолія з родиною", – йдеться в публікації.

У НБУ сповістили про те, що відбувається, деякі посольства і представництва міжнародних фінансових організацій.

У НБУ поскаржилися на тиск

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України публічно звинуватив ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського у тиску, замовних матеріалах, атаці "тітушок", які нібито намагалися увірватися до будівлі регулятора.

Бізнесмен Ігор Коломойський влаштував штурм Національного банку працівниками своїх заводів з метою скасування рішень щодо стягнення з них грошей, а також бажаючи підготувати грунт для зміни правління банку.

Колишній власник Приватбанку олігарх Ігор Коломойський, якого НБУ публічно звинуватив у тиску, замовних матеріалах і атаці "тітушок", може вийти сухим із води.

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