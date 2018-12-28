Ввезення ''євроблях'' в Україну за новими правилами: названі перші підсумки

В Україні, з моменту вступу в силу тимчасового порядку розмитнення авто на єврономерах, за новими митними правилами оформили 11 тис. "євроблях". Однак чимало питань щодо розмитнення залишаються невирішеними.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. За його словами, митниці "ставлять палиці в колеса".

"Ми розуміємо, що деякі посадові особи митниці були задіяні в цих схемах. Без митниці схеми ввезення "блях" будуть неможливими. Люди, які звикли отримувати гроші за ввезення "блях", які працювали у взаємодії з "євробляхобізнесменами", роблять усе, щоб цей закон не був прийнятий", – підкреслив Назаренко.

"Сьогодні роблять затримки, ставлять палиці в колеса, щоб люди не могли розмитнити автомобілі. Але вже прийнятий тимчасовий порядок. Наскільки мені відомо, з кожним днем усе більше бар'єрів для розмитнення автомобілів відпадає", – додав він.

Експерт назвав ще один важливий момент, який перешкоджає розмитненню авто на єврономерах:

"99% автомобілів були ввезені "верблюдами" без будь-яких документів, без договорів купівлі-продажу. Їх і не могло бути – ввозиться автомобіль молдаванином або білорусом. Людям, які отримали ці автомобілі, потрібен деякий час, щоб отримати документи".

Назаренко зазначив, що сьогодні у митних брокерів "стоять черги по 100 осіб" із бажаючих розмитнити євроавто.

"Зрозуміло, що брокер не може оформити усіх. Зрозуміло, що працюють посередники в розмитненні сертифікатів, адже сертифікація – це теж процес. Я дуже здивований, що за цей місяць 11 тис. авто розмитнені. Теоретично процес розмитнення документів довгий – я знаю чудово, скільки часу потрібно, щоб оформити цей сертифікат. Залежно від автомобіля, але це не справа навіть одного тижня", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України змінила порядок оподаткування легкових авто, які ввозяться із-за кордону, гарантувавши зниження податку на 50% для усіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності нового закону. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування у країні в розмірі 8,5 тис. грн.

Згідно з даними Державної фіскальної служби, в Україну у режимі тимчасового ввезення потрапили 2,7 млн автомобілів. Кількість авто, які завезені у режимі "транзит" і фактично перебувають в Україні з порушенням термінів, досягла 110,4 тис., а в режимі "тимчасового ввезення" із порушенням термінів – 207,4 тис.

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