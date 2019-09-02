Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу

Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.

Він спілкувався з народним депутатом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком, передає "Апостроф".

На фотографіях можна побачити фрагмент листування Геруса з Камельчуком. У ній згадується "рос. вугілля". Мова, швидше за все, йде саме про російське паливо.

"Привіт! Чи можемо сьогодні на 30 хвилин розмову провести?", – написав Герусу нардеп.

Камельчук повідомив, що в Соснівці (місто у Львівській області) знаходиться російське вугілля, а на ЦОФі (очевидно, Червоноградська збагачувальна фабрика в Соснівці) відбуваються масові крадіжки. Також депутат поцікавився у Геруса, як йому діяти надалі.

"Про крадіжки – готуй заяви в правоохоронні органи. Завтра ...", – відповів представник президента. Продовження повідомлення зафіксувати не вдалося, пише видання.

Юрій Камельчук – народний депутат, бізнес-тренер і підприємець з Червонограда. Переміг на окрузі 124, до складу якого входять і Червоноград, і згадана Соснівка.

Переписка Геруса про російське вугіллія apostrophe.ua

Переписка Геруса про російське вугіллія apostrophe.ua

Російське вугіллія Репортер

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