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2 вересня • оновлено в 17:31
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Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу

1.9т Читати матеріал російською

Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.

Він спілкувався з народним депутатом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком, передає "Апостроф".

На фотографіях можна побачити фрагмент листування Геруса з Камельчуком. У ній згадується "рос. вугілля". Мова, швидше за все, йде саме про російське паливо.

"Привіт! Чи можемо сьогодні на 30 хвилин розмову провести?", – написав Герусу нардеп.

Камельчук повідомив, що в Соснівці (місто у Львівській області) знаходиться російське вугілля, а на ЦОФі (очевидно, Червоноградська збагачувальна фабрика в Соснівці) відбуваються масові крадіжки. Також депутат поцікавився у Геруса, як йому діяти надалі.

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"Про крадіжки – готуй заяви в правоохоронні органи. Завтра ...", – відповів представник президента. Продовження повідомлення зафіксувати не вдалося, пише видання.

Юрій Камельчук – народний депутат, бізнес-тренер і підприємець з Червонограда. Переміг на окрузі 124, до складу якого входять і Червоноград, і згадана Соснівка.

Переписка Геруса про російське вугіллія

Переписка Геруса про російське вугіллія

apostrophe.ua

Переписка Геруса про російське вугіллія

Переписка Геруса про російське вугіллія

apostrophe.ua

Російське вугіллія

Російське вугіллія

Репортер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія за допомогою контрабанди вивозить з непідконтрольної Україні території Донбасу антрацит і продає її в 19 країн світу, в тому числі країни ЄС, Канаду, Єгипет і Грузію.

Тим часом новий уряд поставило перед собою завдання: за п'ять років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. Кілометрів доріг.

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Тема
вугільний скандал
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
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