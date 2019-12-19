Головна Новини
19 грудня • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Втратять мільярди: у "Нафтогазі" підрахували наслідки розділення

1.4т
Читати матеріал російською

Прибуток "Нафтогазу" у 2020 році після "вилучення" з його структури транспортного бізнесу (створення в процесі анбандлінгу компанії "Оператор ГТС України") може знизитися на 13 млрд гривень.

Про це сказав голова НАК Андрій Коболєв під час обговорення анбандлінгу в середу, 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Без Росії: Україна отримала потужного газового союзника

"Вихід усього транспортного бізнесу з групи НАК "Нафтогаз України" означатиме приблизно мінус 13 млрд гривень чистого прибутку наступного року. Але група "Нафтогаз", відповідно до плану, у 2020 році має показати прибуткову діяльність", – заявив Коболєв.

ГТС України

ГТС України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У команді президента Володимира Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти й продавати частинами.

  • НАК "Нафтогаз України" відповів, що "вбивство і розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.

  • Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

  • Директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

  • 9 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 2359-1 про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Андрій Довгань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
30
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable

openresty/1.15.8.1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги