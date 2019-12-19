Втратять мільярди: у "Нафтогазі" підрахували наслідки розділення

Прибуток "Нафтогазу" у 2020 році після "вилучення" з його структури транспортного бізнесу (створення в процесі анбандлінгу компанії "Оператор ГТС України") може знизитися на 13 млрд гривень.

Про це сказав голова НАК Андрій Коболєв під час обговорення анбандлінгу в середу, 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вихід усього транспортного бізнесу з групи НАК "Нафтогаз України" означатиме приблизно мінус 13 млрд гривень чистого прибутку наступного року. Але група "Нафтогаз", відповідно до плану, у 2020 році має показати прибуткову діяльність", – заявив Коболєв.

ГТС України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У команді президента Володимира Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти й продавати частинами.

НАК "Нафтогаз України" відповів, що "вбивство і розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.

Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

Директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

9 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 2359-1 про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

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