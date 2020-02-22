Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна не могла нарощувати видобуток свого газу через "шлагбауми", які ставили обласні ради. Через це бюджет втратив десятки мільярдів гривень.
За його даними, у 2016 році "Укргазвидобування" подало 170 пакетів документів на отримання ліцензій, але облради погодили лише 17 із них. Про це Коболєв написав на своїй сторінці в Facebook.
"Справжній шлагбаум поставили у Полтавській області – понад 60 відмов і жодного узгодження. Відмовляли в нових ліцензіях, у продовженні робіт на існуючих, у розширенні меж ділянок", – написав Коболєв.
Він пояснив, що традиційні родовища "Укргазвидобування" виснажені на 80-90%. А тому перекривати втрати видобутку можливо лише за рахунок інтенсифікації та розробки нових родовищ.
"Роками ми вислуховували співчуття стосовно цієї ситуації. Особливо цинічно ці співчуття звучали, коли та ж Полтавська облрада легко погоджувала заявки невідомим фірмам-одноденкам. Ціна цього "шлагбауму" – десятки мільярдів гривень податкових надходжень, втрачені роки для нарощування видобутку", – додав Коболєв.
Він повідомив, що парламент і уряд змінили умови видачі спеціальних дозволів на видобуток газу і нафти – більше не потрібно узгоджувати видачу ліцензій з місцевими облрадами.
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