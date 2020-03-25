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25 березня • оновлено в 13:02
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/ Ринки та компанії

Українські авіакомпанії попередили про банкрутство і закликали владу втрутитися

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На авіаційну галузь України без негайної допомоги держави чекає банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких зазнала внаслідок пандемії коронавірусу.

Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень. Про це заявили в Авіаційному комітеті Торгово-промислової палати України, йдеться в повідомленні на сайті ТПП.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Найбільш уразливими з точки зору економічних наслідків в ТПП назвали аеропорти і українські авіакомпанії, метеорологічні центри і служби, хендлінг і компанії, які займаються заправкою паливом, технічним обслуговуванням літаків, забезпечують харчуванням, а також держпідприємство "Украерорух" і державні аеропорти.

"Якщо не вжити дієвих заходів держпідтримки держава недоотримає мільярди податків, збанкрутілу галузь, а тисячі українців втратять робочі місця", – йдеться в заяві ТПП.

Що потрібно авіаторам від держави

  • можливість надання підприємствам галузі стабілізаційних кредитів;

  • дозвіл надавати відпустки без збереження заробітної плати до закінчення карантину за угодою сторін;

  • виплата допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів держави при простої виробництва;

  • право для державних аеропортів надавати канікули користувачам послуг для оплати послуг з наступною компенсацією з боку держави;

  • можливість автоматично пролонгувати дію сертифікатів і актів льотних перевірок аеродромів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус авіаперельоти
Місце
Україна
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все ждут помощи от государства ,, пенсионеры безработные голодные воины и прочие бездельники, откуда деньги ??
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Ivani Rezo, какую нибудь область надо на продажу выставлять.
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Економіка Ринки та компанії

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