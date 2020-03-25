Українські авіакомпанії попередили про банкрутство і закликали владу втрутитися

На авіаційну галузь України без негайної допомоги держави чекає банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких зазнала внаслідок пандемії коронавірусу.

Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень. Про це заявили в Авіаційному комітеті Торгово-промислової палати України, йдеться в повідомленні на сайті ТПП.

Коронавірус в Україні

Найбільш уразливими з точки зору економічних наслідків в ТПП назвали аеропорти і українські авіакомпанії, метеорологічні центри і служби, хендлінг і компанії, які займаються заправкою паливом, технічним обслуговуванням літаків, забезпечують харчуванням, а також держпідприємство "Украерорух" і державні аеропорти.

"Якщо не вжити дієвих заходів держпідтримки держава недоотримає мільярди податків, збанкрутілу галузь, а тисячі українців втратять робочі місця", – йдеться в заяві ТПП.

Що потрібно авіаторам від держави

можливість надання підприємствам галузі стабілізаційних кредитів;

дозвіл надавати відпустки без збереження заробітної плати до закінчення карантину за угодою сторін;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів держави при простої виробництва;

право для державних аеропортів надавати канікули користувачам послуг для оплати послуг з наступною компенсацією з боку держави;

можливість автоматично пролонгувати дію сертифікатів і актів льотних перевірок аеродромів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаного пандемією коронавірусу. Такий прогноз дав екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

У Німеччині можуть тимчасово націоналізувати важливі для держави підприємства, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Через пандемію коронавірусу більшість авіакомпаній в усьому світі можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їх не підтримають уряду держав.

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