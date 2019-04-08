Втомилися від санкцій: США не змогли зважитися на новий удар по Росії

У Конгресі Сполучених Штатів жорсткі висловлювання щодо необхідності покарання Росії за втручання у президентські вибори наштовхуються на зниження ентузіазму щодо додаткових санкцій.
"Ми стикаємося зараз з деякою втомою від санкцій. Але сподіваюся, до нас приєднаються і інші законодавці", – повідомив один з авторів антиросійського законопроекту Марко Рубіо, передає "Інтерфакс".
За його словами, багато сенаторів хотіли б, щоб Росія зазнала більш серйозного покарання, проте в Конгресі поки немає консенсусу щодо того, як послати Кремлю правильний сигнал.
Зокрема, побоювання через небажані економічні наслідки і складності, пов'язані з проходженням законів через розділений Конгрес за відсутності підтримки з боку президента Дональда Трампа, – є ще двома факторами, які підсилюють коливання законодавців.
"Санкції часто виявляються мечем з двостороннім лезом", – зазначив сенатор-республіканець Рон Джонсон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.
Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах. Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.
3 квітня група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій в середу, 3 квітня, внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.
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