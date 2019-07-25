Всупереч прогнозам: курс біткоїна вкотре здійснив різкий поворот

Курс біткоїна залишається вкрай нестабільним. Після тривалого падіння, опівночі 25 липня він різко пішов вгору - до $10100.

Головна криптовалюта світу падала протягом останніх чотирьох днів. За даними біржі CoinMarketCap, з $ 11000 минулої неділі, 21 липня, до вечора 24 липня вона подешевшала до $ 9630. Але потім несподівано пішла вгору і вже на 11 ранку четверга, 25 липня, курс склав 10100 $/біткоїн. Таким чином "монета" подорожчала на $470.

Cтрибки курсу CoinMarketCap

Як буде вести себе біткоїн до кінця тижня і наступного, прогнозувати складно. Як відзначає аналітик фінансових ринків Євген Турчин, зниження курсу, яке тривало в останні дні і досягло $9300, може пояснюватися і шахрайством із ще не випущеною криптовалютою Libra від Facebook.

"Біткоїн впав нижче психологічної позначки $10 тис на тлі повідомлень про те, що шахраї почали продавати токени Libra до офіційного запуску криптовалюта", - повідомляє ForexClub.

Біткоїн несподівано виріс

Тим часом творці криптовалюти Libra, за якою зараз насторожено стежать власники інших "монет", створюють лобі, щоб відстоювати позиції в суперечках із владою США.

"Facebook нарощує лобістські зусилля навколо стейблкоіна Libra, залучаючи зовнішні фірми, в тому числі ті, що спеціалізуються на стратегічному плануванні в сфері фінансів. Корпорація також заручилася підтримкою юридичних фірм для вирішення регуляторних питань, пов'язаних з Libra. Лобісти направлять свої зусилля на уряд штату Вашингтон. Facebook хоче змінити думку законодавців і регуляторів про Libra. Корпорація хоче донести до політиків суть технології та їх розвіяти сумніви щодо нового проекту", - повідомляє есурс BloomChain.

Втім, взяти в "їжакові рукавиці" ринок електронних грошей мають намір не тільки у Вашингтоні. Так, ще більше посилити регулювання кріптовалютної індустрії збираються влада Естонії. "Глава Фінансової інспекції цієї балтійської країни Кільвар Кесслер заявив, що його відомство незабаром почне приводити в порядок ринок цифрових активів", - повідомляє Delfi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоіни досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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