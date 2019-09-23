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23 вересня • оновлено в 15:30
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"Всіх ставити раком": в Росії сполошилися через рішення ЄС щодо транзиту газу

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У Росії всерйоз злякалися програшу в газовій війні з Україною. Там вважають, що Європа буквально примушує "Газпром" збільшувати транзит через українські газопроводи.

Про це розповів український журналіст Роман Цимбалюк. У своєму блозі він навів фрагмент ефіру пропагандистського сайту "Україна.ру", де депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін, розмірковуючи про $2 млрд, які Росія платить Україні за транзит, сказав: "Це великі гроші, але це не щось неймовірне для Росії, щоб через це ставити раком. І всі підготовчі кроки, які було зроблено, щоб Росію до цього примусити, вони робляться". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Цимбалюк пояснює, що мова йде про те, щоб зберегти доходи від транзиту газу для України.

"Зараз вони говорять про $2 млрд, не про $3 млрд на рік, як раніше, але сенс у тому, що Росію хочуть поставити в цю прекрасну позицію, і Захід зробив необхідні кроки", – говорить український журналіст.

Далі депутат Держдуми розповідає, що саме "поганого" зробив Захід.

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"Відоме рішення по суду по газопроводу OPAL, яке занижує можливості для "Газпрому" користуватися цією трубою. Нагадаю, що мова йшла після Європакету, що ми можемо на 50% її завантажувати. Але оскільки не було іншого конкурента, то різними рішеннями цю пропускну здатність для "Газпрому" було збільшено до 80-90% обсягу, який може прокачуватися через OPAL. 14 вересня цей обсяг скоротили, що скорочує російський експорт на 10%", – сказав Затулін.

Цимбалюк пояснює, що, згідно з правилами ЄС, один постачальник не може використовувати понад 50% потужності газової труби. А гість пропагандистського сайту тим часом розмірковує про інше "ударі в спину" Росії.

"Данія продовжує тягнути з видачею дозволу про прокладання "Північного потоку - 2" через свою виняткову економічну зону. У нас cтверджується, що цей газопровід готовий на 80%. Стверджується, що насправді існує альтернативний маршрут, який приведе до його здорожчання, але він можливий (огинає острів Борнхольм). Але поки мова йде про очікування, яке затягнулося", - говорить Затулін.

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Також депутат Держдуми стверджує, що скандал навколо "Північного потоку - 2" нібито створений штучно – щоб Європа купувала газ у США.

На це Цимбалюк пояснює: "Так, американці націлились на те, щоб посунути росіян з європейського газового ринку. Однак наші російські недрузі хочуть не просто зберегти або збільшити свою частку на європейському ринку, а хочуть самі визначати маршрути поставок. І роблять все для того, щоб російський газ був важелем тиску на Україну та інші країни Європи".

Транзит газу

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Тег
транзит газу
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
То-то Цымбалюк аж всю семью перевез в Москву
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филипп филипыч
филипп филипыч
цимбалюк почему то не может объяснить одно. зачем украина вцепилась зубами в трубу "российских недрузей"?))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вообще, тут многие чего пишут в своих бложиках.... А что сбылось?
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