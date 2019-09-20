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22 вересня • оновлено в 14:30
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У кого заберуть пенсії і субсидії: "Слуга народу" ухвалила законопроєкт

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В Україні у три етапи проводитимуть перевірку (верифікацію) всіх, хто отримує гроші від держави. Ті кошти, які надійшли незаконно, доведеться повернути в бюджет.

Таке рішення "Слуга народу" ухвалила 20 вересня, підтримавши законопроєкт №1231 у першому читанні. Всього документ підтримав 241 парламентар, більшість із них представляють правлячу партію (щоб ознайомитися з результатами голосування, дочитайте новину до кінця).

"Цей законопроєкт дуже важливий. Він не про перевірку пенсіонерів. І не про те, щоб забирати субсидії чи що хтось буде забирати гроші, щоб наповнити бюджет. Це взагалі законопроєкт не про доходи бюджету, а про справедливість! Якщо одна людина має квартири в трьох-чотирьох містах і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Якщо людина померла, а пенсію на неї видають – теж несправедливо", – пояснив автор законопроєкту Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Основні нововведення:

  • чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

  • перевірка відбуватиметься в три етапи; останній може тривати ще три роки після того, як виплату скасували;

  • до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; базу будуть постійно наповнювати новою інформацією;

  • якщо вдасться знайти порушення, ті гроші, які українці отримали незаконно, змусять повернути в бюджет;

  • чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика.

Перевірка пенсіонерів

Перевірка пенсіонерів

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Під верифікацію (перевірку) потраплять мільйони пенсіонерів, субсидіантів, студентів, матерів-одиначок і так далі. Інформація про вас потрапить до єдиної системи, і матеріальне становище вивчать, якщо ви отримуєте:

  • пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

  • грошову виплату з державного бюджету;

  • грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. До того ж закон захищає зібрані дані. І якщо хто-небудь її передасть, наприклад кредитній організації для опрацювання потенційних клієнтів, або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом. Подібні реєстри існують у різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсидіантів. Різниця в тому, що в новій платформі будуть дані одразу на всіх, хто хоче допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.

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Перевірку проведуть у декілька етапів. Перший проводитиме орган, до якого ви звернетеся за матеріальною виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Там приймуть заяву, візьмуть усі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію до єдиної бази й одразу ж отримають дані з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали автомобіль), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте виплати з безробіття. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші припинили виплачувати.

У кого заберуть пенсії і субсидії: "Слуга народу" ухвалила законопроєкт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати зростуть приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії субсидії
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
В масляковском КВН предзеленского периода одна из команд спела фразу "Только по-прежнему слуги народные лучше хозякв живут!" Ванганули так, как бы, в будущее наше заглянули...:) Правда?
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Антонюк Мария
Антонюк Мария
Зробить достойну зарплату і пенсію щоб кожна людина могла оплатити комуналку і не треба ніякої субсидії,і ніякої допомоги
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Макарский Александр
Макарский Александр
Так можно весь Рагулистан посадить
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