Усі тендери 'Онуру' в Україні потрібно перевірити і, можливо, скасувати, – адвокати про скандал із Новаком

Компанії "Онур", ECM Group і "Альтком", які фігурують у справі про корупцію екскерівника "Укравтодору" Славоміра Новака, можуть також поплатитися за участь у схемах. Згідно із законом вони несуть кримінальну відповідальність за дачу хабарів, а всі державні тендери, які вони отримували, повинні вивчити і, можливо, скасувати.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив адвокат Євген Солодко з юридичної фірми "Sayenko Kharenko". "Якщо доведуть, звичайно, відповідальність буде. Чинним законодавством передбачено відповідальність юридичних осіб, якщо їхні співробітники попалися на хабарах, зокрема. Це досить молода норма законодавства, але вона є. І якщо доведуть, то я можу припускати, що всі тендери і з усіма угодами, в яких однією зі сторін була держава, цілком можливо, може бути переглянуто. Але для цього щонайменше потрібно ретельно провести всебічну перевірку угод і результатів їхньої роботи", – сказав адвокат.

При цьому колега Солодко Ростислав Кравець додає: проблеми в зазначених компаній виникнуть і в Польщі. При цьому він зазначає: в Україні злочину на мільярди гривень Національне антикорупційне бюро не помічало, поки гроші не спробували відмити в Польщі.

Юрист Олександр Плахотник додає: за дачу хабара передбачено обмеження волі на строк від двох до п'яти років. Якщо повторно вчинити злочин, загрожує до восьми років в'язниці.

"Якщо дійсно буде доведено факт дачі хабара, це кримінально каране діяння. Звичайно, відповідальні особи компаній понесуть за це покарання", – говорить Плахотник.

Зазначимо, що "Онур", тільки за даними системи Prozorro, з 2017-го отримала з бюджету замовлень на 37,6 млрд грн. Це величезна сума навіть за мірками міжнародної компанії. Турецька компанія відкрилася в Україні ще в 2004-му. Один із власників дочірньої компанії в Києві – львів'янин Олег Фаріон.

Ціла низка скандалів не завадила фірмі регулярно отримувати тендери по всій країні – Одеса, Львів, Київ. Наприклад, у 2017-му Нацполіція запідозрила "Онур" в неякісному ремонті проспекту Перемоги і ще цілої низки магістралей у Києві.

Їх же, згідно з матеріалами розслідування, підозрювали в участі схеми щодо завищення вартості будівельних робіт.

"Онур" – турецька компанія, яка працює в Тунісі, Молдові, Україні та ще в цілій низці країн. Вони пишаються найбільшими підрядами на дорожнє будівництво, проте регулярно потрапляють у скандали. Ще зовсім нещодавно в Польщі Новак був радником кандидата в президенти від ДП Рафала Тшасковського. У разі перемоги польські ЗМІ пророкували Новаку високу посаду, однак Тшасковський у другому турі програв нинішньому главі держави Анджеєві Дуді.

Причому Новак не просто давав поради, але й міг фінансувати кандидата в президенти. Тепер же розплачується за те, що витратив, зокрема, корупційні кошти на переможеного кандидата.

Компанія Onur Group Ukraine підтвердила проведення обшуків (Facebook Onur Group Ukraine)

Найближчим часом OBOZREVATEL опублікує детальну інформацію про компанію, яка платила хабарі за тендери колишньому главі "Укравтодору". Також ми звертаємося до всіх учасників ринку, які мають інформацію про роботу групи компаній або стали жертвою нечесної конкуренції. Пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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