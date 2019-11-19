Жодних сюрпризів: Україні передбачили стійке зростання економіки

Всесвітній банк поліпшив прогноз щодо зростання економіки (ВВП) України в 2019 році з 3,4% до 3,6%.

Про це заявила економіст представництва СБ в Україні Анастасія Головач, передає "Інтерфакс - Україна".

"На 2019 рік ми не очікуємо ніяких сюрпризів і думаємо, що ВВП України виросте на 3,6%. Хороший показник, але зовнішні ризики для України посилюються, тому важлива структурна трансформація економіки", – сказала Головач.

Всесвітній банк поліпшив прогноз щодо ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

У разі припинення транзиту російського газу, падіння української економіки за підсумками 2020 року може скласти до 0,7%.

Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання в Україні на 2020 рік з приблизно 3% до 3,7%. Про це повідомив міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов.

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