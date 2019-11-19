Головна Новини
19 листопада • оновлено в 14:29
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Жодних сюрпризів: Україні передбачили стійке зростання економіки

549
Читати матеріал російською

Всесвітній банк поліпшив прогноз щодо зростання економіки (ВВП) України в 2019 році з 3,4% до 3,6%.

Про це заявила економіст представництва СБ в Україні Анастасія Головач, передає "Інтерфакс - Україна".

"На 2019 рік ми не очікуємо ніяких сюрпризів і думаємо, що ВВП України виросте на 3,6%. Хороший показник, але зовнішні ризики для України посилюються, тому важлива структурна трансформація економіки", – сказала Головач.

Новини
Українська економіка рекордно зросла: на скільки збільшився ВВП

Всесвітній банк поліпшив прогноз щодо ВВП України

Всесвітній банк поліпшив прогноз щодо ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
Всесвітній банк ВВП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги