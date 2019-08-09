Врятують себе самі? У Росії похвалилися, як банки обійдуть санкції від США

Російські банки самі зможуть викупити боргові облігації Мінфіну РФ, якщо через санкцій на них не буде попиту з боку американських інвесторів.

Про це з посиланням на матеріали Центробанку Росії передає ТАСС. Там кажуть, що фінансові установи мають для цього достатній запас валюти.

"В кінці липня активізувалось обговорення санкцій відносно Росії, і 1 серпня були оголошені обмеження на можливість участі інвесторів із США в первинному розміщенні суверенних облігацій у валюті. Дана заборона не є значущою для ринку державних єврооблігацій, оскільки російські банки володіють великим запасом валютної ліквідності і зможуть викуповувати нові розміщення, якщо Мінфін прийме рішення про вихід на ринок єврооблігацій", – відзначає ЦБ.

Там додають, що російські банки мають на зарубіжних рахунках близько $18 млрд. За допомогою цієї "подушки" і будуть погашати коливання на фінансових ринках.

У ЦБ РФ заявили, що не бояться санкцій Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові американські санкції проти Російської Федерації призвели до того, що рубль пробив двомісячні мінімуми, а інвестори почали розпродавати російський держборг. Зокрема, російська валюта впала до антирекордів – 65,4 до долара і 72,42 євро.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!