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10 березня • оновлено в 12:15
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/ Ринки та компанії

Обвалилися ціни на нафту: стало відомо, коли в Україні подешевшає бензин

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В Україні поки не варто чекати зниження цін на паливо – незважаючи на різке зниження цін на нафту до 30$/барель.

Таку думку висловив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук на своїй сторінці в Facebook. Він звернув увагу, що ціни впали не на "нафту взагалі", а на травневі ф'ючерси. Тобто, на контракти, які зобов'язують продавців поставити товар в майбутньому.

Ціни на паливо

Ціни на паливо

"Таким чином, якщо ця дешева нафта надійде на переробні заводи в квітні-травні, то зниження цін на нафтопродукти слід очікувати не раніше липня місяця, і то – з великою часткою оптимізму, оскільки там своя біржа, на якій котирування залежать не лише від вартості вихідної сировини", – написав Косянчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Бензин в Україні Світові ціни на нафту
Особа
Леонід Косянчук
Місце
Україна
Теги
нафта бензин
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что на счёт газа, цена на него привязана к цене нефти. Витренко со всех своих мест волос повыдергивал?
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"не стоит ждать снижения цен на бензин" - кто бы сомневался... Тут только если в мире цены на нефть вырастают на 5%, у нас они вырастают на 50%, а вот если цены снижаются, то у нас они, в лучшем случае остаются прежними. В общем - жuды пopxaтыe рулят, за бaблo пuндocни...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ицык Лечица, Причем жиды, если так было все 30 лет.
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