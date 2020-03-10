Обвалилися ціни на нафту: стало відомо, коли в Україні подешевшає бензин

В Україні поки не варто чекати зниження цін на паливо – незважаючи на різке зниження цін на нафту до 30$/барель.

Таку думку висловив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук на своїй сторінці в Facebook. Він звернув увагу, що ціни впали не на "нафту взагалі", а на травневі ф'ючерси. Тобто, на контракти, які зобов'язують продавців поставити товар в майбутньому.

Ціни на паливо

"Таким чином, якщо ця дешева нафта надійде на переробні заводи в квітні-травні, то зниження цін на нафтопродукти слід очікувати не раніше липня місяця, і то – з великою часткою оптимізму, оскільки там своя біржа, на якій котирування залежать не лише від вартості вихідної сировини", – написав Косянчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

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