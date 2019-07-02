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Восени розпочнеться будівництво Innovation District IT Park

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28 червня в межах конференції Lviv IT Jazz 2019, відбулось підписання договорів з майбутніми резидентами бізнес-парку Innovation District IT Park, а також інвестори та девелопери проекту офіційно анонсували старт його будівництва.

Innovation District IT Park вже має перших резидентів – п’ять ІТ-компаній Львова, які розмістять у бізнес-парку свої офіси. Серед них такі компанії як SoftServe, Intellias, N-iX, Perfectial, GlobalLogic. У п’ятницю представники компаній офіційно підписали попередні договори оренди з одним з інвесторів та забудовником проекту – Galereja Centre. "IT Park – це дуже великий та амбітний проект. Щоб успішно реалізувати проект треба багато працювати ще до старту будівництва, чим ми і довгий час займаємося. Важливо провести усі підготовчі роботи правильно, скрупульозно і чітко: це і архітектура, це і поверхові плани. Зазначу, що розпочинати будівництво ми плануємо восени цього року, а завершувати першу фазу цього проекту в кінці 2021 року. Але ІТ Park – це не про поверхи і квадратні метри, це про амбіції та ріст ІТ-індустрії у Львові" – розповів Володимир Женчак, директор Galereja Centre.

Восени розпочнеться будівництво Innovation District IT Park

"Конференція Lviv IT Jazz вже традиційно є платформою для реалізації наших ідей та нових проектів Львівського ІТ Кластеру. Ідея Innovation District IT Park була вперше презентована тут у 2016 році, минулого року під час конференції ми закладали камінь будівництва спільно з інвесторами, а цього разу презентуємо перших резидентів, які там працюватимуть. Я вдячний усім партнерам, резидентам, інвесторам за те, що є достатньо амбітними та сміливими для таких великих проектів" – розповідає Степан Веселовський, СЕО, Lviv IT Cluster.

Восени розпочнеться будівництво Innovation District IT Park

Підписання договорів оренди є 100% гарантією того, що будівництво IT Park розпочнеться вже цієї осені і до кінця 2021 року буде готовою перша черга. До неї увійдуть шість 8-поверхових офісних будівель, 18-поверховий бізнес-центр та окремий комплекс комп’ютерних лабораторій на 2000 кв.м, мультифункціональний центр із фудкортом, спорткомплексом, зоною для розваг та шопінгу.

Комплекс бізнес-міста стане справжнім епіцентром технологічної індустрії всього регіону, з передовими компаніями, комплексом навчальних лабораторій, мультифункціональним центром та зеленою відпочинковою зоною. IT Park розрахований на 10 000 ІТ-спеціалістів та покликаний також вирішити проблему з сучасними та комфортними офісами у Львові. "Ми раді нарешті дати старт проекту, якого так довго чекає уся Львівська ІТ-індустрія, приємно бути в числі перших 5-ти резидентів IT Park. Я дуже оптимістично налаштований стосовно цього проекту, адже IT Park також позитивно вплине не тільки на існуючі ІТ-компанії, проект дасть поштовх розвитку технічної освіти у місті завдяки сучасним лабораторіям. А це означає ще більше якісних спеціалістів, більше конкуренції, стрімкий ріст індустрії" – ділиться враженнями Андрій Павлів, Co-founder та CEO компанії N-iX.

Восени розпочнеться будівництво Innovation District IT Park

"Цей проект побудований на справжній довірі та очікуванні плідної співпраці в майбутньому. У цьому проекті ми не конкуренти, а партнери. Бути частиною такого масштабного проекту – важливо для нас, бо це означає бути частиною змін нашого міста. Ми з нетерпінням чекаємо реалізації IT Park" – розповів під час підписання договорів Олег Денис, VP компанії SoftServe. "IT Park – це великий крок вперед для економіки Львова, адже розвиток технологічної індустрії впливає на розвиток і інших галузей: створюватимуться нові робочі місця, проект генеруватиме притік талановитих людей з усієї країни до Львова. Innovation District IT Park – це основа для подальших звершень і я впевнений, що місто і усі його мешканці відчують позитивний вплив, як тільки завершать першу фазу будівництва" – прокоментував Андрій Скоропад, Co-founder та CEO компанії Perfectial.

Восени розпочнеться будівництво Innovation District IT Park

Innovation District IT Park отримав також оновлений дизайн – фасади будівель стали більш вишуканими та сучасними, оздоблені скляними елементами, які ідеально можуть вписатися в архітектуру будь-якого сучасного європейського міста і обов’язково стануть унікальним модерним елементом старого Львова.

Нагадаємо, минулого року під час конференції, Львівський ІТ Кластер спільно з інвесторами офіційно заклали капсулу Innovation District IT Park. Проект залучив 180 млн доларів міжнародних інвестицій. Серед інвесторів Innovation District IT Park – Galerija Centre, Brookfield & Partners та Horizon Capital.

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