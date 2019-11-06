"Вони недоцільні!" Дубілет оголосив про нові скорочення чиновників

У Кабміні оголосили про чергову хвилю звільнень держчиновників. Цього разу скоротять 1770 посад у Державній службі статистики.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. Він додав, що також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості.

"Ми проводимо цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня. З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", – написав Дубілет.

За його словами, частину функцій, які виконували районні підрозділи Держстату, буде передано на обласний рівень.

"Окрім цього, ми плануємо спростити звіти, що подаються у Держстат, та зменшити їхню кількість. Про це розповім окремо", – уточнив Дубілет.

Він також звернувся до людей, які потрапили під це скорочення, і написав, що такі заходи необхідні, аби перезапустити економіку України.

Дубілет оголосив про скорочення у Держстаті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні масово скоротять працівників районних держадміністрацій (РДА). "Виставити на вулицю" збираються відразу 18849 держслужбовців.

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