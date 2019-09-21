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21 вересня • оновлено в 07:10
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"Вони давно всі на каторзі!" Соколова розповіла про нафту і жебраків росіян

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Українська телеведуча Яніна Соколова запропонувала відправити всіх росіян у багатий нафтою Катар, щоб вони, побачивши цю країну, зрозуміли, що самі живуть на каторзі.

Про це вона сказала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так вона відреагувала на слова одного з гостей передачі "60 хвилин", який заявив, що "ЛДНР" повинні увійти до складу Росії, а українська еліта – відправитися на каторгу.

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"А я пропоную вчинити гуманніше. Відправити всіх російських депутатів не на каторгу, а в Катар. Щоб вони подивилися, як живе країна, в якій дох*я нафти. А краще відправити в Катар всіх росіян. Щоб зрозуміли, що вони давно все на каторзі. Вколюють на нафтових галерах заради цих упирів в італійських костюмах і з ура-патріотичними налаштуваннями апарату артикуляції. Нафта ж начебто спільна, так, росіяни? Але чому виходить так, що одні витирають ж*пу газетою, яка пише про велич російського народу, а інші витирають ж*пу великим російським народом? Може, настав час галері "Аврорі" вистрілити вдруге?" – пропонує Соколова.

"Вони давно всі на каторзі!" Соколова розповіла про нафту і жебраків росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова гнівно відреагувала на слова ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що Донбас має увійти до складу Росії як федеративний округ.

Також Яніна Соколова розгромила новина про те, що в "Укрзалізниці" за наявність в плацкартних вагонах розеток і вакуумних туалетів хочуть брати 20-40% доплати.

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Тема
Криза в Росії
Особа
Яніна Соколова
Місце
Росія
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