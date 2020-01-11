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11 січня • оновлено в 17:02
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"Вона нам не ворог": США різко змінили ставлення до Росії після запуску газопроводу

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У США заявили, що не розглядають Росію як ворога. "Наддержаву" там називають лише винахідливим і жорстким конкурентом.

При цьому там незадоволені її агресивністю. Про це сказав заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Хейл після запуску російського газопроводу "Турецький потік" в інтерв'ю Болгарському національному радіо.

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"Я б сказав, що вона конкурент – досить сильний, іноді винахідливий – але конкурент", – сказав Хейл, відповідаючи на питання, як у США сприймають Росію.

Він додав, що на думку президента США Дональда Трампа, в США з Росією добрі відносини і "Америка тримає двері для діалогу відкритими". При цьому він категорично заявив, що фундаментальна проблема Росії – в її агресивній поведінці.

"Це є серйозною перешкодою на шляху поліпшення наших відносин. Це розчаровує: російський уряд не хоче брати на себе відповідальність за свої агресивні дії і не змінює своєї поведінки. І це призводить до міжнародної ізоляції, від якої страждає Росія. Але вона може звинувачувати тільки себе", – заявив заступник держсекретаря США.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

fdlx.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

У суботу, 29 грудня, вступило в силу рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
санкции Росія - країна-агресор
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Куни Чан
Куни Чан
Учитесь рагули, лучше бы развивались, вместо того чтобы надеятся что "рашка развалится и запануем"
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