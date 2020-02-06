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7 лютого • оновлено в 08:57
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Води майже не залишилося: "влада" Криму заявила про близьку катастрофу

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"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

Про це сказав так званий голова державного комітету з водного господарства та меліорації Криму Ігор Вайль, передає "Крим.Інформ". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Вода в Криму

Вода в Криму

"На сьогоднішні склалася дуже напружена ситуація з наповненням водосховищ. Ми відстаємо порядку 25-28 млн кубометрів води від запасів, які у нас були в 2019 році. На сьогодні є близько 28 млн кубометрів мінус 5 млн – це мертвий залишок у водосховищах, який взяти неможливо. Щодобове споживання Сімферополя – від 140 до 150 тисяч кубометрів. Якщо говорити про те, що ми не очікуємо опадів до паводкового періоду, який за багаторічними спостереженнями у нас очікується в травні-червні, а торік був лише у липні, то у нас запасів десь 90-100 днів при таких витратах", – сказав Вайль.

Скільки води у водосховищах Криму:

  • Аянське – 700 тис куб. м. з 3 млн куб. м .;

  • Сімферопольське – 11,7 млн куб. м. з 35 млн куб. м .;

  • Партизанське – 11,4 млн куб. м.

"Слуги" хочуть дати Криму воду. Але бояться реакції

У фракції "Слуги народу" побоюються міжнародної реакції в разі відновлення водопостачання в Крим. Як заявила народний депутат Ірина Верещук, розмови про відновлення водопостачання в Раді ведуться. Але там доходять висновку, поки не можна відновлювати поставки, оскільки суб'єктом переговорів буде Росія, повідомив Telegram-канал PavlovskyNews.

"Вони не визнають себе окупантами і тому нам треба знайти юридичні запобіжники, які дозволять нам на міжнародній арені пояснити свою позицію і в суспільстві також", – заявила Верещук.

При цьому вона підтвердила, що на кордон з Кримом планується здійснити візит членів комітету Верховної Ради з прав людини та представників уряду.

Там вони перевірять стан кримського каналу і стан адміністративного кордону лінії розмежування. "Ви знаєте, там є проблема. Тому всі ці та інші об'єкти будуть відвідані", – заявила Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексувати Крим.

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексовані Крим Україні. Вимога була висунута рядом країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку прийняли депутати ПАРЄ.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим Кримський канал
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык за что боролись,на то и напоролись,некий клоун фигляр,типа сортир с буквами Пе и Жо обещал поезда с водой по мосту ...сбрехал как обычно.хехе
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Джонсон Саймон Ф.,Россия планомерно реконструирует и создаёт заново инфраструктуру полуострова несмотря на все ваши прогнозы и мнение "фахивцив". Разрулит и эту проблему.
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1
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
крым информ это как крым реалии.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Опять тетодички задержали,Пригожинские присмирели без методичке. Вот жизнь не то ляпнешь и турма.
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