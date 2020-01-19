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19 січня • оновлено в 03:12
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Вода йде: в Криму запанікували через нову екологічну катастрофу

1.3т
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У Криму стрімко міліє Північно-Кримський канал, по якому "влада" анексованого півострова пустила воду в листопаді 2019 року.

Через це проблеми почалися з водосховищами. Станом на середину січня 2020 року вони заповнені менше, ніж на 40%. Про це повідомляє "Керчь.ФМ". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Темна вода тече по дну бетонного каналу. Журналісти розповідають, що недавно її рівень був вищим. "Про те, що води було ще недавно значно більше, можна судити і за відмітками на стовпах і опорах, де на минулому рівні заплуталися водорості", – йдеться в публікації.

Кримчани звертають увагу, що навіть якщо воду пустять по каналу в повному обсязі, то частина її буде просто йти в землю. Причина банальна: російська "влада" не ремонтує канал, через що плити в багатьох місцях розійшлися і утворили щілини.

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

Керчь.ФМ

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту в анексований Крим президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин припустив, що Росія спробує вирішити проблему з водопостачанням анексованого Криму шляхом торгу з українським керівництвом.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Кримський канал Крим без води Крим
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А откуда вода в канале рагули?Плоховато перекрыли что ли?Надо дырки поцреотическими дупами затыкать,живет Крым без рагульской воды пять лет,и дальше проживет,не беспокойтесь людиублюди.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да забудьте вы про канал)))все тю тю)))как украм вернёте ворованный Крым так сразу все будет)
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ПУСТЬ КРЫМЧАНЕ ПЬЮТ СОБСТВЕННУЮ МОЧУ !!!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Айзенберг Григорий, крымчане не xoxлы.
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