Вода йде: в Криму запанікували через нову екологічну катастрофу

У Криму стрімко міліє Північно-Кримський канал, по якому "влада" анексованого півострова пустила воду в листопаді 2019 року.

Через це проблеми почалися з водосховищами. Станом на середину січня 2020 року вони заповнені менше, ніж на 40%. Про це повідомляє "Керчь.ФМ". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Темна вода тече по дну бетонного каналу. Журналісти розповідають, що недавно її рівень був вищим. "Про те, що води було ще недавно значно більше, можна судити і за відмітками на стовпах і опорах, де на минулому рівні заплуталися водорості", – йдеться в публікації.

Кримчани звертають увагу, що навіть якщо воду пустять по каналу в повному обсязі, то частина її буде просто йти в землю. Причина банальна: російська "влада" не ремонтує канал, через що плити в багатьох місцях розійшлися і утворили щілини.

Північно-Кримський канал Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал Керчь.ФМ

Північно-Кримський канал Керчь.ФМ

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту в анексований Крим президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин припустив, що Росія спробує вирішити проблему з водопостачанням анексованого Криму шляхом торгу з українським керівництвом.

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