Вода для Криму: колишній нардеп попередив про небезпечну схему

Колишній нардеп від "Блоцу Петра Порошенка" Сергій Хлань заявив, що влада України може приховано готуватися до початку подачі води в анексований Росією Крим.

За його даними, Каховський магістральний і Північно-Кримський канали планують передати в управління акціонерній компанії "Води Таврії", щоб приховано приватизувати. А та вже як приватна структура через фірми-прокладки теоретично зможе домовлятися про продаж води окупантам. Про це йдеться в публікації "Центру журналістських розслідувань".

За даними Хланя, зараз йдуть переговори про передачу державних каналів через концесію приватній структурі. Якщо це станеться, то згодом нібито саме вона може виступити імовірним продавцем (через посередників) води в Крим. Юридично Каховський і Північно-Кримський канал залишаться державним майном, але керувати ними будуть новостворені "Води Таврії". Хлань називає це "прихованою приватизацією державних активів".

"Є попередня домовленість, що майбутній бенефіціар вкладе $50 млн в модернізацію меліоративної системи, хоча на сьогодні вона і так працює. Наскільки я знаю, йому пропонували вкласти ці кошти у відновлення недобудованої Нижньо-Сірогозької системи, але він відмовився. Йому краще брати те, що вже працює і стати монополістом на ринку послуги подачі води для зрошення. Але це не тільки вода для зрошення, це ще й питна вода для деяких регіонів Херсонщини та Запорізької області", – сказав Хлань.

Вода для Криму

Колишній нардеп підозрює, що наслідком такої схеми може стати відновлення подачі води до Криму.

"Державна компанія України або Державне водне агентство не могло безпосередньо співпрацювати з агресором і з окупованою частиною нашої країни. А в цьому випадку ця ПАТ фактично зможе заключити договори, наприклад, з Венесуелою, яка визнає Крим як частину РФ, а вже венесуельська компанія буде укладати прямі угоди з кримською державною компанією", – пояснив можливу схему Хлань.

"Сергій Хлань стверджує, що документи про зазначену угоду з каналами вже на підписі у прем'єра Олексія Гончарука. При цьому зізнається, що ніякого документального підтвердження його словам немає – це лише інсайдерська інформація. Не називає й імені лобістів, які мають бізнес-інтереси", – зазначає ЦЖР.

Що кажуть офіційно

Видання відзначає важливий момент: а ні Північно-Кримський, а ні Каховський канали жодного разу не згадуються у проєкті закону, який визначає перелік об'єктів, які не можна приватизувати. Цей документ у лютому було зареєстровано у Верховній Раді.

У Державному агентстві водних ресурсів відмовилися коментувати інформацію про плани передачі Північно-Кримського каналу і Каховського магістрального каналу в управління приватній акціонерній компанії. Там питання переадресували начальнику управління Північно-Кримського каналу Сергію Шевченку. Однак жодної інформації він надати не зміг.

"На сьогоднішній день в управлінні Північно-Кримського каналу немає жодної офіційної інформації з питання об'єднання з Каховським магістральним каналом. Тому не можу дати ніякого коментаря", – сказав Шевченко.

За його словами, технічної можливості подати воду до Криму поки немає, адже дамба, недобудована досі, не взята на баланс управління каналу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту в анексувати Крим президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

Юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин припустив, що Росія спробує вирішити проблему з водопостачанням анексованого Криму шляхом торгу з українським керівництвом.

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