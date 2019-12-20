Внутрішній "дефолт" від Кабміну: гроші закінчилися, долар впав, а зарплати під загрозою

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук має найнижчий рейтинг з усіх "топів" команди президента Володимира Зеленського. За кілька місяців роботи глава уряду без досвіду роботи привів економіку країни до цілої низки проблем. А днями в державі фактично оголосили внутрішній дефолт.

Про те, як команда прем'єра котить країну в прірву, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

виплати за всіма бюджетними програмами, крім захищених статей, заморозили;

за підсумками року бюджет недоотримав 105 млрд грн;

Кабмін розробив і провів через Раду бюджет "боржника", урізавши соціальні витрати і збільшивши фінансування боргу;

Мінфін (підпорядковується Гончаруку) випустив і продав рекордну кількість державних боргових облігацій – країна влізла в борги;

засідання Кабміну закрили, більшість рішень приймається без публічних обговорень, а публікуються на сайті уряду з великим запізненням.

Кабмін Гончарука фактично оголосив внутрішній дефолт

В Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили на 105 млрд грн. Фактично в країні оголосили внутрішній дефолт! Регіони позбулися грошей. Всьому виною – провал на митниці і різке падіння курсу долара.

Кабінет міністрів переклав розподіл коштів в ручний режим. Обрізати можуть десятки програм, в тому числі на розвиток інфраструктури (будівництво, ремонт шкіл і т.д).

Будівельні компанії, підрядники, які отримували замовлення від держави під кінець року, залишилися ні з чим. Як заявив в коментарі OBOZREVATEL колишній глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, держава таким кроком ризикує повністю втратити довіру бізнесу.

Левову частку платежів (близько 80%) залишають на кінець року. Компанії в першій половині 2019-го вигравали тендери, надавали послуги і планували в грудні отримати зароблені гроші. А в результаті без будь-якого попередження, з Telegram-каналів вони дізналися, що їх роботу не оплатять вчасно. Гончарук ж всі чотири місяці мовчав.

"Наприклад, візьмемо будівельні компанії. Вони закупили матеріали, інвестували в обладнання, закрили проект ... І в грудні чекали зароблені гроші. А тут виявляється, що фінансування припиняється. Там працює чимало людей, а значить, – це заробітні плати, податки. .. Є, наприклад, Державний фонд регіонального розвитку.

З нього фінансують, в тому числі, будівництво шкіл і лікарень. Причому, частина грошей на таке капітальне будівництво дає місцевий бюджет, а частину – державний. На місцях свою частину грошей виділили. А держава повністю свою частину не виконає, тому що фінансування програми припинено", – розповідає Максим Степанов.

В результаті можуть зірвати терміни здачі об'єктів в експлуатацію, українці, які працюють на підрядників, ризикують залишитися без зарплат, а бізнес надалі може зовсім відмовитися від участі в тендерах, наприклад, на будівництво доріг.

Уряд розробив бюджет боржника, соціальні програму урізали, реформи проігнорували

Як уже підрахував OBOZREVATEL, в наступному році кожен українець своїми податками заплатить близько 10 тисяч гривень на держборг, включаючи новонароджених дітей і людей похилого віку. Бюджет країни підготувало Міністерство фінансів. А враховуючи, що саме вони відповідають за боргову політику, гроші на борги фактично забрали у інших центральних органів виконавчої влади.

Як завжди, найбільше страждає Мінсоц. Це відомство традиційно забирає левову частку коштів (на субсидії, соціальні допомоги і так далі). Бюджет на субсидії складе всього 47 млрд грн (в 2019-му – близько 55 млрд). І це з урахуванням, що взимку дорожчає газ, а після запуску ринку електроенергії доведеться підвищувати тарифи на "струм" для населення.

Єдина "захищена" стаття – "на погашення держборгу". Так, за словами прем'єра, кожна третя гривня піде кредиторам. Це рекордні обсяги виплат. Причому така ситуація очікується і в наступному році.

А ось від легалізації грального бізнесу Кабмін планує отримати всього лише 3 млрд грн.

Штрафи хочуть збільшити, а прожитковий мінімум "реформують" без обговорень

Мінсоц пообіцяв відв'язати прожитковий мінімум від "невластивих платежів", а насправді фактично збирається збільшити левову частку всіх штрафів. Покарання можуть посилити за: втечу з армії, зберігання наркотиків, розголошення даних слідства, підкуп, незаконне збагачення, незаконне будівництво і ще десятки різних порушень.

Зараз розмір більшості фінансових санкцій прив'язаний до неоподатковуваного мінімуму – 17 гривень. Якщо ж документ під авторством Мінсоцу підтримає Рада, то для розрахунків будуть використовувати "штрафну ставку". Її розмір не може бути менше 17 грн і вважається як 0,3% середньомісячного доходу порушника за минулий рік.

Розберемо на конкретному прикладі. Зараз якщо поліція зупинить водія на авто з поломкою (розбиті фари), доведеться заплатити штраф у 340 грн (20 мінімумів). За новими правилами, якщо середньомісячний дохід водія 20 тисяч гривень, то штраф становитиме 1500 грн (20 ставок). А якщо порушник оформлений на мінімалку або офіційно не працює, то заплатить ті ж 340 грн.

Такий підхід створює нерівність. За одне і те саме порушення покарання буде різним. Можливо, переглядати розмір штрафів дійсно варто, але справедливо карати більше тих, хто чесно декларує свій дохід?

Документ пропонує прибрати із закону норму, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути меншою за прожитковий мінімум. Щ

Курсову політику провалили

Бюджет України на 2019-й розробляли з урахуванням курсу долара в 27 грн. При цьому сам Гончарук ще недавно заявляв, що від низької вартості валюти "є свої плюси і мінуси".

Реально ж уряд домігся:

У 2018 році іноземці купили українські облігації більш ніж на 6 млрд грн. Тоді це здавалося багато. Зараз же вони дали в борг уже 106 млрд. Це абсолютний рекорд. Як це відбувається?

Наприклад, у європейського фонду є "вільні" $ 50 млн. Державні цінні папери країн ЄС даватимуть мізерну прибутковість. А ось наш Мінфін пропонує прибутковість в 14-16%.

Чому впав курс долара:

рекордний попит на українські боргові папери;

дешевий газ на європейському ринку;

хороший урожай в Україні;

переклади заробітчан;

відносно стабільна економічна ситуація в Україні.

Фонд купує на свої $50 млн гривню і відразу ж витрачає гроші на покупку облігацій внутрішнього державного боргу. Доларів на ринку стає більше, тому і курс знижується. Для фонду – це спосіб заробити. Україна ж не просто отримує відносно дорогі кредити, вона повинна буде їх повертати у гривні. Коли вони після отриманих мільярдів прийдуть продавати гривню й купувати долар, цілком можливо, що курс почне стрімко зростати.

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Прем'єр - неук?

Запам'ятався Олексій Гончарук гучним скандалом і відвертою брехнею про свою освіту. Як виявилося, його диплом та наукова ступінь – просто фікція. Справа в тому, що прем'єр неодноразово згадував, мовляв, є цілим доктором філософії.

Але коли ЗМІ більш детально вивчили його біографію, виявилося, жодного докторського ступеня він ніколи не мав, а закінчив лише онлайн курси. Курйозний скандал набрав такої сили, що Гончаруку довелося виправдовуватися перед журналістами.

"Я не вчений, я ніколи наукою професійно не займався, ви знаєте, що є багато різних курсів, інших неофіційних дипломів, які може отримувати людина, це – один з них", – підкреслив прем'єр, а також додав, що диплом у нього на руках – недержавного зразка.

Все б нічого, онлайн-освіта має місце бути, але в цій ситуації глава Кабміну виглядає як мінімум нерозумно. З огляду на цей скандал, малодосвідчений прем'єр-міністр (який не мав за плечима істотних досягнень, крім роботи в грантовій структурі BRDO), ймовірно, слабо розуміється в державному управлінні.

Скандальний концерт ультраправої групи

У ніч на 14 жовтня глава Кабміну відвідав концерт ультранаціоналістичної групи "Сокира Перуна". Після її виступу в 2018 році правоохоронці завели кримінальну справу через поширення нацистської символіки. Також пісні "Сокири" часто критикувалися за відверто антисемітський контент. Олексій Гончарук ж під час виступу вийшов на сцену і подякував захисникам України.

Глава Кабміну виступає на концерті

Фото з виступів "Сокири"

Таке поява на заході скандальної групи викликало резонанс в суспільстві. Прем'єр-міністру знову довелося виправдовуватися: "Мене запросив Союз ветеранів на захід. Я вважаю, що ветерани – це люди, які дуже багато зробили для нашої країни, тому я, безумовно, прийняв запрошення з поваги до цих людей", – заявив Гончарук під час прес-конференції для ЗМІ.

Залізна завіса?

Ще один камінь в город глави уряду – ізоляція від ЗМІ. Всі рішення приймаються за закритими дверима, а українці дізнаються про них лише заднім числом. Як наприклад з засіданнями уряду. Якщо раніше вони були публічними, то зараз журналісти не можуть туди потрапити і розповісти українцям про те, що відбувається.

Гончарук сам особисто виходить за підсумком зустрічі і вибірково розповідає про прийняті рішення. Як вони були прийняті - ніхто не знає. Аналогічний завісу і з публікацією постанов. Зараз документи афішуються з великим запізненням, і вчасно зрозуміти, що і як вирішили в уряді – неможливо.

Просто неймовірний набір скандалів і згубних для країни рішень всього за 4 місяці. В демократичній і правовій державі цього буде достатньо, щоб прем'єр-міністр добровільно пішов у відставку.

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