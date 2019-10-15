Вліз без конкурсу: скандальний Микитась отримав від Міноборони 695 млн грн

Фірма "Північно-Український будівельний альянс", пов'язана зі скандальним забудовником Максимом Микитасем, отримала 695 млн грн від Міноборони на будівництво військових сховищ.
Йдеться про арсенали в Хмельницькій і Харківській областях, повідомляють "Наші гроші". "Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту в Києві", – сказано в сюжеті (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Після серії вибухів на військових арсеналах у 2018 році держава виділила кошти на реконструкцію та будівництво 15 нових сховищ. Відбір виконавців цих робіт відбувався таємно.
На запит журналістів у генштабі ЗСУ пояснили, що без оголошень залучили до конкурсу чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ", ТОВ "СБ "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ".
"ОЛЬВІЯ" і "РУБІКОН-МОНОЛІТ" не пройшли відбір, а ось перші дві виявилися пов'язаними з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ “БК “УКРБУДМОНТАЖ” була дружина екснардепа Наталія, а ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” належить Андрію Якусевичу, який працював його помічником у Верховній Раді", – йдеться в сюжеті.
У підсумку переміг "Північно-Український Будівельний Альянс". У нього єдиного був доступ до робіт, пов'язаних із державною таємницею. Адреса, де знаходиться ця фірма (вул. Богданівська, 10, Київ) збігається з адресою офісів "Укрбуд девеломпент" і державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", до яких причетний Митась.
"За умовами контракту ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” виділили 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році. однак тривають вони досі", – стверджується в розслідуванні.
bihus.info
Знімальна група журналістів зафіксувала, що на територію військової частини заїжджає транспорт із символікою UTB corporation, тобто "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з "Укрбуд". Водночас самі військові, які чергували на в'їзді до складів у Хмельницькій області теж підтвердили, що будівельні роботи веде "Укрбуд", а не "Північно-Український Будівельний Альянс".
bihus.info
"Найімовірніше, критерії відбору учасників для робіт на військових об'єктах створювалися під близьку до Микитася фірму. Але навіть в суді він продовжує спростовувати зв'язок з будівельними фірмами", – сказано в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні Держбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження через незаконне будівництво на землі, що належить КПІ. Один із підозрюваних – скандальний забудовник Максим Микитась.
Водночас наприкінці вересня стало відомо, що найбільша будівельна компанія "Укрбуд" зняла Микитася з посади президента корпорації після низки гучних скандалів і позбавлення місця в Раді.
Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.
14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Це відбувалося в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в підсумку якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала компанії з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Мікітасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС.
Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку з погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.
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