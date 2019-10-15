Вліз без конкурсу: скандальний Микитась отримав від Міноборони 695 млн грн

Фірма "Північно-Український будівельний альянс", пов'язана зі скандальним забудовником Максимом Микитасем, отримала 695 млн грн від Міноборони на будівництво військових сховищ.

Йдеться про арсенали в Хмельницькій і Харківській областях, повідомляють "Наші гроші". "Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту в Києві", – сказано в сюжеті (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після серії вибухів на військових арсеналах у 2018 році держава виділила кошти на реконструкцію та будівництво 15 нових сховищ. Відбір виконавців цих робіт відбувався таємно.

На запит журналістів у генштабі ЗСУ пояснили, що без оголошень залучили до конкурсу чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ", ТОВ "СБ "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ".

"ОЛЬВІЯ" і "РУБІКОН-МОНОЛІТ" не пройшли відбір, а ось перші дві виявилися пов'язаними з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ “БК “УКРБУДМОНТАЖ” була дружина екснардепа Наталія, а ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” належить Андрію Якусевичу, який працював його помічником у Верховній Раді", – йдеться в сюжеті.

У підсумку переміг "Північно-Український Будівельний Альянс". У нього єдиного був доступ до робіт, пов'язаних із державною таємницею. Адреса, де знаходиться ця фірма (вул. Богданівська, 10, Київ) збігається з адресою офісів "Укрбуд девеломпент" і державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", до яких причетний Митась.

"За умовами контракту ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” виділили 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році. однак тривають вони досі", – стверджується в розслідуванні.

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Знімальна група журналістів зафіксувала, що на територію військової частини заїжджає транспорт із символікою UTB corporation, тобто "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з "Укрбуд". Водночас самі військові, які чергували на в'їзді до складів у Хмельницькій області теж підтвердили, що будівельні роботи веде "Укрбуд", а не "Північно-Український Будівельний Альянс".

bihus.info

"Найімовірніше, критерії відбору учасників для робіт на військових об'єктах створювалися під близьку до Микитася фірму. Але навіть в суді він продовжує спростовувати зв'язок з будівельними фірмами", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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