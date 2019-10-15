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15 жовтня • оновлено в 16:56
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Вліз без конкурсу: скандальний Микитась отримав від Міноборони 695 млн грн

1.3т Читати матеріал російською

Фірма "Північно-Український будівельний альянс", пов'язана зі скандальним забудовником Максимом Микитасем, отримала 695 млн грн від Міноборони на будівництво військових сховищ.

Йдеться про арсенали в Хмельницькій і Харківській областях, повідомляють "Наші гроші". "Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту в Києві", – сказано в сюжеті (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після серії вибухів на військових арсеналах у 2018 році держава виділила кошти на реконструкцію та будівництво 15 нових сховищ. Відбір виконавців цих робіт відбувався таємно.

На запит журналістів у генштабі ЗСУ пояснили, що без оголошень залучили до конкурсу чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ", ТОВ "СБ "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ".

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"ОЛЬВІЯ" і "РУБІКОН-МОНОЛІТ" не пройшли відбір, а ось перші дві виявилися пов'язаними з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ “БК “УКРБУДМОНТАЖ” була дружина екснардепа Наталія, а ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” належить Андрію Якусевичу, який працював його помічником у Верховній Раді", – йдеться в сюжеті.

У підсумку переміг "Північно-Український Будівельний Альянс". У нього єдиного був доступ до робіт, пов'язаних із державною таємницею. Адреса, де знаходиться ця фірма (вул. Богданівська, 10, Київ) збігається з адресою офісів "Укрбуд девеломпент" і державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", до яких причетний Митась.

"За умовами контракту ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” виділили 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році. однак тривають вони досі", – стверджується в розслідуванні.

Вліз без конкурсу: скандальний Микитась отримав від Міноборони 695 млн грн

bihus.info

Знімальна група журналістів зафіксувала, що на територію військової частини заїжджає транспорт із символікою UTB corporation, тобто "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з "Укрбуд". Водночас самі військові, які чергували на в'їзді до складів у Хмельницькій області теж підтвердили, що будівельні роботи веде "Укрбуд", а не "Північно-Український Будівельний Альянс".

Вліз без конкурсу: скандальний Микитась отримав від Міноборони 695 млн грн

bihus.info

"Найімовірніше, критерії відбору учасників для робіт на військових об'єктах створювалися під близьку до Микитася фірму. Але навіть в суді він продовжує спростовувати зв'язок з будівельними фірмами", – сказано в матеріалі.

Вліз без конкурсу: скандальний Микитась отримав від Міноборони 695 млн грн

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У серпні Держбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження через незаконне будівництво на землі, що належить КПІ. Один із підозрюваних – скандальний забудовник Максим Микитась.

  • Водночас наприкінці вересня стало відомо, що найбільша будівельна компанія "Укрбуд" зняла Микитася з посади президента корпорації після низки гучних скандалів і позбавлення місця в Раді.

  • Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Це відбувалося в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в підсумку якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала компанії з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Мікітасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

  • Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку з погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
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