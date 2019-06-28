Власники ігрових автоматів перемогли: Україну зобов'язали виплатити величезну суму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити власникам салонів з ігровими автоматами компенсацій на загальну суму € 522,9 тис.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Олена Лешенка. Таким чином, суд прийняв сторону позивачів, підтвердивши, що українська влада незаконно позбавили ці фірми ліцензій.

ЄСПЛ зажадав виплатити компенсацію двом українським компаніям і фізичній особі:

ТОВ "Світ розваг" (Харків) - € 300 тис. матеріальної шкоди та € 17 тис. судових витрат;

ТОВ "Ігро-Бет" (Львів) - € 135 тис. Матеріальної шкоди та € 214 судових витрат;

громадянка Станко із Закарпаття - € 58,5 тис. матеріальної шкоди та € 2,2 тис. судових витрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заборонені законом України ігрові автомати були помічені на Мінському масиві в Києві.

Жителів Києва обурила поява на станціях столичного метрополітену ігрових автоматів "Космолот". Так, один з них був помічений на станції "Либідська".

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