ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Власники ігрових автоматів перемогли: Україну зобов'язали виплатити величезну суму

4.1тЧитати матеріал російською

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити власникам салонів з ігровими автоматами компенсацій на загальну суму € 522,9 тис.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Олена Лешенка. Таким чином, суд прийняв сторону позивачів, підтвердивши, що українська влада незаконно позбавили ці фірми ліцензій.

Власники ігрових автоматів перемогли: Україну зобов'язали виплатити величезну суму

Новини
У Польщі судитимуть роботодавицю, яка кинула українця помирати

ЄСПЛ зажадав виплатити компенсацію двом українським компаніям і фізичній особі:

  • ТОВ "Світ розваг" (Харків) - € 300 тис. матеріальної шкоди та € 17 тис. судових витрат;

  • ТОВ "Ігро-Бет" (Львів) - € 135 тис. Матеріальної шкоди та € 214 судових витрат;

  • громадянка Станко із Закарпаття - € 58,5 тис. матеріальної шкоди та € 2,2 тис. судових витрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заборонені законом України ігрові автомати були помічені на Мінському масиві в Києві.

Жителів Києва обурила поява на станціях столичного метрополітену ігрових автоматів "Космолот". Так, один з них був помічений на станції "Либідська".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Судова реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Судова реформа
Місце
Україна
Теги
законопроектЄвропейський суд з прав людини
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
7
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
кто как может рвет чахлый бюджет украины
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Грошей на це немає. Україна може виразити тільки "повагу" до рішення ЄСПЛ і до ПАРЄ заодно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Поздравляю эвропейцев! Круто вас ЕСПЧ обул
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel