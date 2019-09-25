Власники біткоїна за добу втратили $25 млрд: що відбувається з курсом

Курс біткоїна у середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного обвалу в 2018 році.
За даними порталу CoinMarketCap, ціна цифрової валюти за останню добу впала з $9750 до приблизно $8400. Так, курс знизився на $1300 або на 13%. А капіталізація зі $175,4 млрд опустилася до $150 млрд. Отже, менше ніж за добу збитки власників біткоїна склали понад $25 млрд.
Обвал курсу біткоїна
CoinMarketCap
Біткоїн потягнув за собою вниз весь ринок криптовалют. Із рейтингу топ-100 на сайті CoinMarketCap незначне зростання є тільки у 8 монет. Всі інші стрімко дешевшають. При цьому багато з них за добу втратили 15-25% вартості.
Так, із першої десятки криптовалют найсильніше подешевшали:
Bitcoin SV – на 23,84%;
Bitcoin Cash – на 22,41%;
EOS – на 20,21%.
Як упали криптовалюти
CoinMarketCap
Як повідомляє ресурс ForkLog, критик біткоїна Пітер Шифф уже передбачив біткоїну подальше падіння до $4000 і нижче, а його опонент Ентоні Помпліано заявив, що купив на падінні.
"Короткострокові цінові стрибки біткоїна ніяк не впливають на довгострокову картину", – підсумував Помпліано.
#Bitcoin has finally broken below the support line of the large descending triangle it has been carving out for months. This is a very a bearish technical pattern, and it confirms that a major top has been established. The risk is high for a rapid decent down to $4,000 or lower!— Peter Schiff (@PeterSchiff) September 24, 2019
NewsBTC
Довідка:
Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.
Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.
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