Власники біткоїна за добу втратили $25 млрд: що відбувається з курсом

Курс біткоїна у середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного обвалу в 2018 році.

За даними порталу CoinMarketCap, ціна цифрової валюти за останню добу впала з $9750 до приблизно $8400. Так, курс знизився на $1300 або на 13%. А капіталізація зі $175,4 млрд опустилася до $150 млрд. Отже, менше ніж за добу збитки власників біткоїна склали понад $25 млрд.

Біткоїн потягнув за собою вниз весь ринок криптовалют. Із рейтингу топ-100 на сайті CoinMarketCap незначне зростання є тільки у 8 монет. Всі інші стрімко дешевшають. При цьому багато з них за добу втратили 15-25% вартості.

Так, із першої десятки криптовалют найсильніше подешевшали:

Як повідомляє ресурс ForkLog, критик біткоїна Пітер Шифф уже передбачив біткоїну подальше падіння до $4000 і нижче, а його опонент Ентоні Помпліано заявив, що купив на падінні.

"Короткострокові цінові стрибки біткоїна ніяк не впливають на довгострокову картину", – підсумував Помпліано.

#Bitcoin has finally broken below the support line of the large descending triangle it has been carving out for months. This is a very a bearish technical pattern, and it confirms that a major top has been established. The risk is high for a rapid decent down to $4,000 or lower!