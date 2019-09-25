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27 вересня • оновлено в 19:54
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Власники біткоїна за добу втратили $25 млрд: що відбувається з курсом

14.8т Читати матеріал російською

Курс біткоїна у середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного обвалу в 2018 році.

За даними порталу CoinMarketCap, ціна цифрової валюти за останню добу впала з $9750 до приблизно $8400. Так, курс знизився на $1300 або на 13%. А капіталізація зі $175,4 млрд опустилася до $150 млрд. Отже, менше ніж за добу збитки власників біткоїна склали понад $25 млрд.

Обвал курсу біткоїна

Обвал курсу біткоїна

CoinMarketCap

Біткоїн потягнув за собою вниз весь ринок криптовалют. Із рейтингу топ-100 на сайті CoinMarketCap незначне зростання є тільки у 8 монет. Всі інші стрімко дешевшають. При цьому багато з них за добу втратили 15-25% вартості.

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Так, із першої десятки криптовалют найсильніше подешевшали:

  • Bitcoin SV – на 23,84%;

  • Bitcoin Cash – на 22,41%;

  • EOS – на 20,21%.

Як упали криптовалюти

Як упали криптовалюти

CoinMarketCap

Як повідомляє ресурс ForkLog, критик біткоїна Пітер Шифф уже передбачив біткоїну подальше падіння до $4000 і нижче, а його опонент Ентоні Помпліано заявив, що купив на падінні.

"Короткострокові цінові стрибки біткоїна ніяк не впливають на довгострокову картину", – підсумував Помпліано.

Власники біткоїна за добу втратили $25 млрд: що відбувається з курсом

NewsBTC

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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Sidelnik Sergey
Sidelnik Sergey
Когда спрашивают -Почему так упал биткоин, то это неадекватный вопрос. Правильным будет вопрос - за счёт каких факторов он так вырос накануне?,а ещё более простая формулировка - кто всех прошвырял? А то , что владельцы Биткоина потеряли деньги это не факт. Факт то, что этих денег никогда и не было.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ну тут кто кого перенаї*е: змусити новеньких вкласти реальні гроші, змінити курс, продати свої, і вчасно вийти з гри.
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