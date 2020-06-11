Власник Zara, Bershka і Pull&Bear закриє 1200 магазинів

Іспанська компанія Inditex, яка володіє брендами Zara, Bershka, Pull&Bear і Massimo Dutti, закриє від 1000 до 1200 магазинів по всьому світу.

Всього їх у компанії 7412, а після скорочення залишиться від 6700 до 6900. Про це йдеться у квартальному звіті Inditex, який опубліковано на її сайті.

Inditex закриє магазини Zara, Bershka, Pull&Bear

Мова йде про невеликі магазинах, які розташовані в не найбільш вдалих з точки зору торгівлі місцях. Більшість з них не пов'язані з брендом Zara.

У звіті зазначено, що магазини, які потраплять під "скорочення", приносять від 5% до 6% прибутку, тоді як на них припадає приблизно 15-16% всієї мережі.

Передбачається, що співробітників не скорочуватимуть – їм запропонують роботу в онлайн-продажах. Inditex заявила, що має намір розвивати цей напрямок і вкласти в нього до 2022 року 2,7 млрд євро.

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