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3 березня • оновлено в 13:06
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Індексація пенсій: Компанієць пояснив, як влада вирішила "кинути" українців

4.3т
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Влада в Україні вирішила "кинути" пенсіонерів на підвищення пенсій, яку обіцяли провести в березні 2020 року.

Такий висновок можна зробити із заяв голови комітету ВР з питань соцполітики Галини Третьякової і прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Підвищення пенсій в Україні

Підвищення пенсій в Україні

Компанієць нагадав, що 23 грудня 2019 року Третьякова заявила, що індексація пенсій буде в березні і на це закладено кошти в бюджеті. "Буде перерахунок прожиткового мінімуму і пенсій. У бюджеті це закладено. Два рази на рік підняття мінімальної трудової пенсії і індексація в березні. Пенсії зростуть приблизно на 12-13%. Індексація буде більше, ніж інфляція, тому що це 50% від зростання фонду заробітної плати, який йде вдвічі потужніше, ніж Інфляційний процеси", – сказала тоді Третьякова.

А ось вже 2 березня 2020 року прем'єр Гончарук заявив, що з підвищенням пенсій доведеться почекати. "Згідно з законом, протягом року ми приймаємо рішення, і немає чіткого періоду, коли воно повинно бути прийнято, з якогось моменту, з якої дати повинна відбуватися індексація. Це рішення зараз ще знаходиться в процесі розробки", – сказав Гончарук.

Очевидно, що заяви цих чиновників суперечать одна одній – а в програші пенсіонери. "Ось так і живемо, чинна влада обіцяє одне, а в реальності зовсім інше. А потім ще дивуються, чому падає так стрімко їх рейтинг", – підсумував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалене "протягом року".

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська уточнила, що індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було минулого року, а тільки у вересні 2020-го. При цьому вона стосуватиметься тільки пенсіонерів старше 80 років. В середньому для них загальна надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020 го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Пенсія в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
пенсії
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Эка новость ,власть "кидает" украинцев уже не первое десятилетие.
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